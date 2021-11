Legendarny piłkarz nie ma wątpliwości. „Lewandowski na to zasłużył”

Złotą Piłkę za rok 2021 odebrał Lionel Messi, który na scenie zwrócił się do Roberta Lewandowskiego. – Robert, uważam że zasłużyłeś na Złotą Piłkę w zeszłym roku i powinieneś ją otrzymać. We wszystkim przeszkodziła pandemia, jednak uważam, że też powinieneś mieć tę nagrodę w swoim domu – zaznaczył Argentyńczyk.

Złota Piłka 2021. Robert Lewandowski zasłużył na trofeum?

Gwiazdor Paris Saint-Germain tym samym dołączył do grona osób twierdzących, że gdyby magazyn „France Football” nie zdecydował się na odwołanie plebiscytu w ubiegłym roku, statuetka powędrowałaby właśnie do Polaka. Tego samego zdania jest też Gary Lineker, który zabrał głos po ogłoszeniu wyników tegorocznego głosowania. „Myślę, że Złota Piłka za rok 2020 powinna być wręczona Robertowi Lewandowskiemu. Zasłużył na to, by wygrać. Zasłużył na to” – napisał legendarny angielski zawodnik.

Przypomnijmy, „France Football” ostatecznie nie zdecydował się na wręczenie Polakowi nagrody za ubiegły rok. Snajper Bayernu Monachium otrzymał za to statuetkę dla najlepszego napastnika, co jest nowym wyróżnieniem przyznawanym podczas gali organizowanej w Theatre Du Chatelet.

Złota Piłka 2021. Kim jest Gary Lineker?

Gary Lineker w czasie kariery zawodniczej występował w klubach takich jak Leicester City, Everton, FC Barcelona czy Tottenham Hotspur. Bramkostrzelny napastnik zagrał również 80-krotnie w barwach reprezentacji Anglii, w tym pięć razy przeciwko Polsce. Biało-Czerwonym Lineker strzelił aż sześć bramek.

Anglik słynął nie tylko z instynktu strzeleckiego i wysokiej skuteczności, ale również gry fair play. W trakcie swoje kariery ani razu nie obejrzał żółtej kartki. Fani piłki nożnej kojarzą go również za sprawą słynnego powiedzenia o drużynie naszych zachodnich sąsiadów. „Piłka nożna to taka gra, w której 22 mężczyzn biega za piłką, a na końcu i tak wygrywają Niemcy” – mówił, a jego słowa do dziś są często przytaczane przez kibiców i komentatorów piłkarskich.

