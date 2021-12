Christian Eriksen wraca na murawę. Duńczyk dostał pozwolenie na treningi

W czerwcu 2021 roku podczas Euro 2020 doszło do przerażających wydarzeń. Christian Eriksen na oczach całego świata padł na murawę w trakcie meczu grupowego Danii z Finlandią. Do pomocy ruszyli medycy, którzy zdołali wznowić u piłkarza utracone na chwilę funkcje życiowe. Zawodnik trafił do szpitala, a jego stan zdołano ustabilizować. Duńczyk poddał się później operacji wstawienia rozrusznika serca, z którym przy ewentualnym powrocie do profesjonalnego grania w piłkę, nie mógłby występować w barwach Interu.

Eriksen dostał pozwolenie na lekki trening

Mimo odniesionych obrażeń Eriksen jest najwidoczniej wysoce zmotywowany, by wrócić do gry w piłkę nożną. Jak podaje „Gazzetta dello Sport” piłkarz Interu dostał pozwolenie na lekkie treningi. Duńczyk próbuje wracać do pełni sprawności na boiskach Odense, klubu, w którym grał jeszcze przed Interem, Tottenhamem i Ajaksem. Pod okiem osobistego trenera biegał, wykonywał podstawowe ćwiczenia i zorganizował sobie trening strzelecki.

Na razie nie wiadomo, czy i gdzie Eriksen chciałby wznowić karierę. Ryzyko ponownych problemów z sercem może okazać się za duże, by Duńczyk był w stanie kontynuować grę w piłkę na najwyższym poziomie. Sam zawodnik nie komentuje kwestii swojej przyszłości.

Christian Eriksen – osiągnięcia sportowe

Christian Eriksen grał w Ajaksie, Tottenhamie i Interze. Trzy razy był mistrzem Holandii, a tuż przed tragicznymi wydarzeniami na boisku podczas Euro, sięgnął z Interem po mistrzostwo Włoch. W karierze udało mu się zdobyć również puchar i superpuchar Holandii. Trzykrotnie ogłoszono go najlepszym piłkarzem roku w Danii.

