FIFA nominowała trzech piłkarzy do prestiżowej nagrody. Lewandowski znowu powalczy z Messim

Robert Lewandowski ma za sobą fenomenalny rok, o czym świadczy 69 bramek zdobytych w ciągu 12 miesięcy. Mimo to snajper Bayernu Monachium po raz kolejny nie zdołał wywalczyć Złotej Piłki, zajmując „dopiero” drugie miejsce, tuż za Lionelem Messim.

Wydawało się, że Polak szybko powetuje sobie to niepowodzenie i wygra plebiscyt Globe Soccer Awards. Tak się jednak nie stało, a wyróżnienie powędrowało do Kyliana Mbappe. Kapitan Biało-Czerwonych otrzymał za to dwie nagrody pocieszenia, zgarniając statuetki dla najlepszego strzelca roku oraz piłkarza roku w głosowaniu użytkowników TikToka.

FIFA The Best. Robert Lewandowski wśród nominowanych

Lewandowski już wkrótce może jednak zostać wyróżniony przez FIFA, która w piątek 7 stycznia ogłosiła krótką listę nominowanych do nagrody FIFA The Best. O wyróżnienie oprócz Polaka powalczą Lionel Messi i Mohamed Salah. Z grona kandydatów wykreślono Cristiano Ronaldo, Karima Benzemę, Erlinga Haalanda, Jorginho, N'Golo Kante, Kyliana Mbappe, Kevina De Bruyne i Neymara.

twitter

Laureata plebiscytu, w którym biorą udział trenerzy reprezentacji narodowych, ich kapitanowie, dziennikarze oraz kibice, poznamy podczas gali w Zurychu zaplanowanej na 17 stycznia. Do tej pory dwukrotnie po statuetkę sięgał Ronaldo (2016, 2017), raz wygrał Messi (2019), raz Luka Modrić (2018) i Lewandowski, który został wyróżniony za rok 2020.

Plebiscyt jest organizowany od 2016 roku, kiedy to FIFA zakończyła współpracę z „France Football”, rezygnując ze współorganizowania gali Złotej Piłki. Podczas ceremonii statuetkę otrzyma nie tylko najlepszy piłkarz, ale także m.in. najlepsza zawodniczka, najlepszy trener męskiej drużyny, najlepszy bramkarz czy najlepszy kibic.

