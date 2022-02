Prezes szwedzkiej federacji piłkarskiej: W tej chwili mecz z Rosją jest nie do pomyślenia

Nie tylko przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej nie wyobrażają sobie ewentualnego wyjazdu do Moskwy na mecz barażowy o udział w katarskim mundialu. Na łamach portalu fotbollskanalen.se wielkie obawy wyraził także Karl Erik Nilsson, prezes szwedzkiej federacji.

Baraże MŚ 2022. PZPN chciałby gdzie indziej rozegrać mecz z Rosją

W czwartej 24 lutego armia Władimira Putina najechała bowiem Ukrainę, tym samym rozpoczynając wojnę w pełnym tego słowa rozumieniu. Pod ostrzałem znalazło się wiele miast takich jak Charków czy Kijów.

W związku z tym Biało-Czerwoni obawiają się o to, czy będą bezpieczni, jeśli przyjdzie im rywalizować w Moskwie o awans na zbliżające się mistrzostwa świata. Kamil Bortniczuk, minister sportu, jednoznacznie stwierdził, że Polacy w ogóle nie powinni lecieć do stolicy Rosji na to spotkanie. Polityk wystosował też list skierowany do przedstawicieli innych państw Unii Europejskiej, aby przekonać je, że w zaistniałej sytuacji na Sborną należy nałożyć surowe sankcje.

W piątek 25 lutego w UEFA mają zapaść decyzje wobec Rosji

PZPN z kolei wysłał do FIFA pismo, w którym prosił o wyjaśnienie tego, jak zapatruje się na konieczność rozegrania barażowego meczu. – Dziś rano nastąpiła napaść Rosji na Ukrainę i okoliczności się zmieniły. To sytuacja bezprecedensowa. Oczekujemy więc pilnej odpowiedzi FIFA na naszą prośbę – powiedział Interii Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN.

Delegaci innej międzynarodowej federacji (UEFA) mają zebrać się 25 lutego o godzinie 10:00 na nadzwyczajnym zgromadzeniu i wtedy zadecydowań o konkretnych ruchach w sprawie Rosji oraz zbliżających się wydarzeń sportowych.

Prezes szwedzkiej federacji nie chce grać w Rosji

Nie tylko Polacy w obecnej sytuacji nie wyobrażają sobie rywalizacji z Rosją na jej terenie. Z podobnego założenia wychodzą Szwedzi. – Trudno mi pojąć, byśmy za kilka tygodni rozegrali starcie piłkarskie w Moskwie. Czekamy na informacje od władz międzynarodowych, a także na rozmowę z FIFA i UEFA w tej sprawie. Na ten moment mecz z Rosją wydaje się nie do pomyślenia – stwierdził Nilsson, prezes szwedzkiej federacji futbolowej. Wyraził też współczucie wobec Ukraińców.

