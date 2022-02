Roman Abramowicz rezygnuje z zarządzania Chelsea. „Pozostaje wierny swoim wartościom”

55-letni rosyjski oligarcha kupił The Blues w 2003 roku. Za jego kadencji klub zdobył wszystkie możliwe trofea, w tym pięć tytułów Premier League i dwukrotnie sięgał po puchar Ligi Mistrzów. Prezes Chelsea znalazł się ostatnio w centrum uwagi w świetle inwazji Rosji na Ukrainę. Od lat domniemuje się, że Abramowicz ma powiązania z Władimirem Putiem – czemu właściciel klubu z Londynu skrupulatnie zaprzecza. W piątek 25 lutego córka Abramowicza Sofia dodała w mediach społecznościowych post uderzający w rosyjskiego prezydenta.

Abramowicz „zrzeka się opieki” nad Chelsea Londyn. Co to oznacza?

Abramowicz przekazał w sobotę 26 grudnia, że oddaje „zarządzanie i opiekę” nad klubem powiernikom fundacji charytatywnej. Komentatorzy piszą już, że jest to „pozorne działanie”, mające na celu odparcie wezwań do całkowitej rezygnacji z kierowania Chelsea, co jest pokłosiem działań zbrojnych Rosji na Ukrainie. Pieczę nad drużyną przejmie teraz przewodniczący fundacji Bruce Buck, który pełni także rolę prezesa Chelsea. Jednym z powierników organizacji jest także Paul Ramos – dyrektor finansowy ekipy.

Abramowicz: Pozostaje wierny swoim wartościom

W swoim oświadczeniu Abramowicz nie wspomniał o wojnie. „Zawsze podejmowałem decyzje, które były najlepsze dla interesów klubu. Pozostaję wierny tym wartościom. Dlatego dziś powierzam powiernikom fundacji charytatywnej Chelsea zarządzanie i opiekę nad Chelsea FC. Wierzę, że obecnie są w najlepszej pozycji, aby dbać o interesy klubu, zawodników, personelu i kibiców” – czytamy.

Abramowicz, który zainwestował w klub Chelsea ponad 2 miliardy dolarów i przekształcił go w jeden z najlepszych w Anglii, dodał też, że „zawsze postrzegał swoją rolę jako opiekuna klubu, którego zadaniem jest zapewnienie, aby ten odnosił sukcesy”. Podkreślił, że ważne było dla niego, aby „budować przyszłość, jednocześnie przyczyniając się do pozytywnych zmian w społecznościach”.

Miliarder i przyjaciel Putina

Abramowicz jest byłym rosyjskim gubernatorem Czukockiego Okręgu Autonomicznego, a także magnatem stali i metalu. Ma podwójne obywatelstwo – rosyjskie i izraelskie, a jego majątek szacowany jest na ponad 13 miliardów dolarów.

