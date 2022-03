Salah zrewanżował się za finał Pucharu Narodów Afryki. Egipt o krok od mundialu

W piątek 25 marca odbyły się pierwsze spotkania dwumeczów afrykańskich drużyn walczących o awans na mundial w Katarze. Wśród nich znajduje się para Egipt – Senegal, która ma za sobą niedawno rozegrany finał Pucharu Narodów Afryki. Tam lepszy był Senegal, który sięgnął po najważniejsze trofeum kontynentu. Inna sytuacja jest już w eliminacjach do mundialu, ponieważ przed rewanżem to Egipt wstępnie rezerwuje bilety do Kataru.

Salah – Mane. Afrykańska rywalizacja na najwyższym poziomie

W reprezentacji Egiptu prym wiedzie najlepszy strzelec Premier League i zawodnik Liverpoolu Mohamed Salah. W tej samej lidze i drużynie gra najlepszy reprezentant Senegalu Sadio Mane. Obaj zawodnicy mają miedzy sobą ostatnio napiętą sytuację, ale tylko na poziomie narodowym, ponieważ klubie współpraca układa się wyśmienicie. W pierwszym meczu eliminacyjnym do MŚ Egipt wygrał 1:0, a bramkę samobójczą zaliczył Saliou Ciss.

Wyniki wszystkich spotkań afrykańskich eliminacji do MŚ

Demokratyczna Republika Kongo — Maroko 1:1 (1:0) Bramki: Wissa (12) — Tissoudali (76)

Mali — Tunezja 0:1 Bramka: Moussa Sissako (36-sam)

Kamerun — Algieria 0:1 Bramka: Slimani (40)

Egipt — Senegal 1:0 Bramka: Saliou Ciss (4-sam)

Ghana — Nigeria 0:0

