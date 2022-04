Przejmujące wyznanie Louisa van Gaala. Musi walczyć z ciężką chorobą

Louis van Gaal postanowił przerwać milczenie i podzielił się publicznie swoim stanem zdrowia. Oświadczył, że od jakiegoś czasu walczy z rakiem prostaty. Holender zdecydował się na to przejmujące wyznanie w programie „Humberto”, który emitowany jest w holenderskiej telewizji RTL4. 70-latek był tam gościem ze względu na promocję filmu dokumentalnego o swoim życiu, który nosi tytuł „Louis”.

Szkoleniowiec przyznał również, że o jego zdrowotnych problemach wiedzieli tylko nieliczni. Doświadczony trener powiedział też, że nie chciał angażować piłkarzy w obawie przed ich gorszymi występami. – Na każdym zgrupowaniu kadry musiałem w nocy wymykać się do szpitala. Piłkarze nie mogli się niczego dowiedzieć. Mieli myśleć, że jestem zdrowy. Nie chciałem im mówić, bo mogłoby to wpłynąć na ich występy – stwierdził Holender.

Louis van Gaal szczerze o swojej chorobie

Selekcjoner reprezentacji Holandii jest wdzięczny swoim bliskim oraz lekarzom. Gdyby nie oni, utrzymanie tak długo informacji o jego stanie zdrowia nie byłoby możliwe. – W szpitalu byłem traktowany wyjątkowo. Kiedy miałem stawić się na wizytę, zostałem wpuszczony tylnymi drzwiami. Natychmiast wepchnięto mnie do innego pokoju. Zostałem wspaniale potraktowany. Oczywiście powiedziałem o wszystkim najbliższym. Fakt, że nic nie wyszło do mediów, mówi coś o moim otoczeniu. To wspaniałe – powiedział.

Mimo ciężkiej choroby Louis van Gaal jest pozytywnej myśli. 70-latek przekonywał, iż na tę odmianę raka nie umiera zbyt wielu chorych. Co więcej, przyznał, że napromieniowano go już 25 razy. – Nie umiera się na raka prostaty, przynajmniej nie w 90 procentach. Zwykle ludzi zabijają inne choroby. Ale ja miałem dość agresywną formę. Zostałem napromieniowany 25 razy – wyjaśnił.

Trener nie ma również zamiaru przechodzić na zasłużoną emeryturę. Jak sam twierdzi, rak prostaty nie pokrzyżuje mu jego planów. – Mam w sobie dużo dyscypliny i silnej woli. Mogę wykonywać swoją pracę, bo ją lubię. Lubię też być z tym zespołem. Traktuję to jak prezent w późnym wieku – wyznał holenderski szkoleniowiec.

W 2021 roku Louis van Gaal po raz trzeci w swojej trenerskiej karierze objął stery reprezentacji Holandii. W przeszłości pracował w takich klubach jak Bayern Monachium, Manchester United, Barcelona czy też Ajax Amsterdam.

