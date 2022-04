Transfer Sebastiana Szymańskiego to pewnik. Jego agent zdradził wiele szczegółów

W ostatnich tygodniach na Sebastiana Szymańskiego spadła ogromna krytyka za to, że nadal gra w klubie z ligi rosyjskiej. Niektórzy kibice domagali się nawet, by przez to nie powoływać go do reprezentacji Polski. Wkrótce jednak sytuacja ofensywnego pomocnika ma się znacznie zmienić, bo szykuje się on do transferu.

Mariusz Piekarski zdradził, kiedy dojdzie do transferu Sebastiana Szymańskiego

Wiele szczegółów na ten temat zdradził reprezentujący interesy piłkarza Mariusz Piekarski. Menedżer gościł w programie Kanału Sportowego pod tytułem „Polacy pod lupą” i to właśnie tam opowiedział o planach na najbliższą przyszłość Szymańskiego.

– Nie ma szans, żeby dopasować się do tego okienka, które zostało otworzone przez piłkarskie władze dla piłkarzy z Rosji i Ukrainy. I tak by było najrozsądniej, to znaczy podjąć tę decyzję już po zakończeniu rozgrywek ligowych, bo do tego został mniej więcej miesiąc – wyznał agent. – W klubie wszyscy są świadomi, że po sezonie Sebastian odchodzi. Zaczynamy konkretne rozmowy z jego potencjalnym pracodawcami i Dynamo Moskwa o tym wie – wyjaśnił.

Piekarski podkreślał, że cieszy się z dobrej formy Szymańskiego w sezonie 2021/22. Rzeczywiście pod względem liczb to jego najlepsze rozgrywki w całej karierze. W 21 meczach ligi rosyjskiej zdobył już sześć goli i dodał do nich aż osiem asyst. Pomocnik ma kosztować kilkanaście milionów euro.

Transfery. Sebastian Szymański nie dla Realu Sociedad

Szymańskim interesują się ponoć kluby z wielu krajów, w tym z takich kierunków jak Premier League, Serie A czy Bundesliga. W minionych tygodniach najwięcej mówiło się jednak o przenosinach wychowanka Legii Warszawa do Realu Sociedad. Ten temat zdaje się nieaktualny. – My w tym kraju rozmawiamy z innymi klubami. Wcześniej byliśmy w kontakcie z Realem, ale bez jakiegoś większego odzewu z ich strony. Pamiętajmy też, że Sebastian jest drogim piłkarzem – dodał Piekarski.

