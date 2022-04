Uważana jest za jedną z najpiękniejszych piłkarek na świecie. 22-latka podbija media społecznościowe

Chociaż Ana Maria Marković ma dopiero 22-lata, to już otrzymuje powołania do reprezentacji Chorwacji. Piłkarka na co dzień gra w szwajcarskim Grasshoppers, ale znajduje też czas na inne zajęcia. Zawodniczka zajmuje się marketingiem i zarządzaniem, a umiejętności nabywane w tych dziedzinach pomagają jej w rozwijaniu konta na Instagramie. Tam śledzi ją już 375 tys. użytkowników, dzięki czemu Marković przyciąga uwagę sponsorów chcących nawiązać z nią współpracę.

Marković: Piłkarki powinny być bardziej cenione

Marković ubolewa jednak, że zarabia więcej w mediach społecznościowych, niż na piłce nożnej. – Wolę zarabiać na tym, co kocham. Dużo inwestujemy, ale robimy to z sercem. Kochamy ten sport. Gdyby chodziło tylko o pieniądze, nie grałybyśmy w piłkę – wyznała w wywiadzie dla szwajcarskiego portalu Watson.

22-latka, która jest uznawana za jedną z najpiękniejszych piłkarek na świecie, zwróciła też uwagę na to, w jaki sposób jest traktowana piłka nożna kobiet. – Piłkarki powinny być bardziej cenione. Mężczyźni częściej trenują, bo mają na to czas. My tyle czasu nie mamy, bo musimy też pracować – stwierdziła, dodając, że jej zawód powinien ulegać stopniowej profesjonalizacji.

Czytaj też:

Absurdalne zarzuty pod adresem Polaków. Rosyjski dziennikarz nie przebierał w słowach