Piłkarka skarży się na seksistowskie komentarze. Internauci twierdzą, że trafiła do drużyny ze względu na wygląd

Historię Gabrielli Howell przedstawiono w brytyjskim „The Mirror”, gdzie pojawił się wywiad z 22-latką. Pochodząca z londyńskiego Bromley kobieta osiem lat temu zaczęła trenować piłkę nożną, do czego pośrednio przyczyniło się jej rodzeństwo. – Mam trzech starszych braci, którzy grają w piłkę i ciągle chodziłam na ich treningi – wyjaśniła piłkarka.

Gabriella Howell mierzy się z hejtem

Jak przekazała 22-latka, podczas jednego z meczów organizowanych w szkole podszedł do niej trener drużyny dziewcząt, który zapytał, czy dołączyłaby by do jego zespołu, ponieważ brakuje w nim zawodniczek. Tak zaczęła się przygoda Howell z piłką, która szybko rozwinęła się w coś więcej niż gra dla szkolnej drużyny. Po pewnym czasie młoda zawodniczka zaczęła grać dla Crystal Palace, a po przeprowadzce do Carshalton przeszła do Sutton United FC, gdzie wywalczyła miejsce w pierwszej drużynie.

Chociaż Howell swoją klasę i umiejętności potwierdza regularnie na boisku, to w sieci musi mierzyć się z seksistowskimi komentarzami. Nie brakuje internautów sugerujących pod jej zdjęciami, że miejsce kobiet jest w kuchni, a nie na boisku. Jeden z komentujących stwierdził też, że zawodniczki do drużyn piłkarskich wybierane są „raczej ze względu na wygląd niż talent”.

Według 22-latki internauci pozwalają sobie na seksistowskie komentarze, ponieważ ta dzieli się nie tylko zdjęciami z treningów, ale też ze swoje życia prywatnego. A piłkarka lubi prezentować różne stylizacje i nie stroni od mocnego makijażu. – Można łączyć jedno i drugie. Można grać w piłkę nożną i lubić nosić szpilki – przekonywała. Jak dodała, mimo seksistowskich komentarzy jest zdeterminowana, by zachęcać młode kobiety do gry w piłkę.

