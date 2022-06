Specjalna dedykacja szkoleniowca Ukrainy po wygranej ze Szkocją. Wzruszające słowa trenera

Reprezentacja Ukrainy w pięknym stylu awansowała do finału baraży do mistrzostw świata w Katarze. Nasi wschodni sąsiedzi, których spotkanie półfinałowe musiało być przełożone ze względu na wojnę, wygrali ze Szkocją 3:1 i już w najbliższą niedzielę zawalczą z Walią o bilet na mundial. – We wtorek rano spacerowałem po ulicach Glasgow. Ludzie podchodzili do mnie, życząc mojej drużynie powodzenia. Bardzo dziękuję Szkotom za gościnę, sprawiliście, że poczuliśmy się w waszym kraju bardzo dobrze – powiedział szkoleniowiec Ukrainy Ołeksandr Petrakow po meczu.

El. do MŚ w Katarze. Szkoleniowiec Ukrainy zadedykował zwycięstwo swoim rodakom

Dla pogrążonej w wojnie Ukrainy zwycięstwo ich reprezentacji w barażach na mundial jest z pewnością dużym pokrzepieniem. Petrakow nie ukrywał, że trudna sytuacja jego rodaków to bardzo ważny bodziec motywacyjny. – Wygraliśmy dla naszej ojczyzny. Dziękuję wszystkim, którzy są teraz w Ukrainie – obywatelom, siłom zbrojnym, ludziom w okopach, koszarach i szpitalach. Zagraliśmy dla nich – powiedział Petrakow, cytowany przez TVP Sport. Szkoleniowiec zdradził również, że podobny wydźwięk miała odprawa przedmeczowa. – Chciałem by pamiętali, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, by wygrać dla naszych rodaków, którzy tyle wycierpieli – dodał trener Ukrainy.

Petrakow dodał jeszcze, że tego, przez co przechodzą Ukraińcy, nie da się zrozumieć, dopóki się tego nie przeżyje. – Nie daj Boże, aby taki los spotkał inne kraje – powiedział jeszcze szkoleniowiec reprezentacji Ukrainy, która o wyjazd na mundial powalczy już w najbliższą niedzielę.

Czytaj też:

Polski bramkarz odejdzie z dużego klubu. Zawodnik poznał swoją przyszłość