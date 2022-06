Polski bramkarz odejdzie z dużego klubu. Zawodnik poznał swoją przyszłość

Marcin Bułka wyruszył w 2016 roku na podbój piłkarskiego świata. Jako siedemnastolatek trafił do Chelsea, gdzie spędził w sumie trzy lata. Polak natychmiast przeniósł się do PSG, z którego rok rocznie był wypożyczany. Dopiero wypożyczenie numer trzy okazało się strzałem w „dziesiątkę”.

Marcin Bułka zostanie w OG Nice. Wszystko już przesądzone

Według informacji, jakie podała francuska gazeta „L'Equipe” Marcin Bułka na stałe zostanie w Nicei. Tamtejszy klub zdecydował się uruchomić klauzulę wykupu, która wynosi 2 miliony euro. Wiadomość „L'Equipe” przekazał również Fabrizio Romano, który dodał, że golkiper podpisze umowę z francuską ekipą do 2026 roku.

W sezonie 2021/2022 Polak wystąpił w pięciu spotkaniach pucharowych, a w jednym z nich pomógł swojej drużynie wyeliminować Paris Saint Germain. Udało mu się również zagrać raz w Ligue 1, w której Nicea zakończyła zmagania ostatecznie na 5. miejscu i zakwalifikowała się do Ligi Konferencji Europy na sezon 2021/22. W połowie meczów Bułka zdołał zachować czyste konto. To udało mu się między innymi właśnie w meczu z PSG, gdzie doszło do rzutów karnych.

Marcin Bułka ma za sobą również epizody w reprezentacji Polski, ale tylko jej młodzieżowych odnogach. Golkiper ma za sobą jeden występ w U18, po trzy w U19 i U20 i jedno w U21. Ostatnie z tych spotkań rozegrał w listopadzie 2019 roku. W PSG Marcin Bułką nie miał ważnej roli, ale nie zmienia to faktu, że nie jego konto zapisano już mistrzostwo Francji, Puchar Ligi Francuskiej, Puchar Francji i Superpuchar Francji.

Czytaj też:

Legenda polskiej siatkówki oceniła decyzje Nikoli Grbicia. Były zawodnik zaapelował też do kibiców