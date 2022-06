Poruszające słowa reprezentanta Ukrainy. Zabrał głos w ważnej sprawie

Ukraina poległa w finale baraży do mistrzostw świata w Katarze z grającą przed własną publicznością Walią 0:1. Jednym z ważniejszych piłkarzy Smoków, który przyczynił się do tego sukcesu, jest Gareth Bale. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Wydaje się, że pod koniec pierwszej połowy naszym wschodnim sąsiadom należał się rzut karny. Andrij Jarmołenko został kopnięty przez Joe Allena, ale arbiter Mateu Lahoz był niewzruszony.

Ołeksandr Zinczenko zabrał głos po meczu barażowym z Walią

Ukraińcy mieli przewagę i raz po raz dochodzili do okazji strzeleckich, ale brakowało im skuteczności. Poza tym tego dnia dobrze dysponowany był bramkarz Walijczyków Wayne Hennessey. Bronił jak w transie, ratując kilkukrotnie swój zespół. Gdyby nie on to z pewnością Walia nie osiągnęłaby tego sukcesu, jakim jest awans na mistrzostwa świata po 64 latach. Po spotkaniu głos zabrał jeden z liderów reprezentacji Żółto-błękitnych – Ołeksandr Zinczenko. Piłkarz Manchesteru City nie miał zamiaru oceniać pracy sędziego. Skupił się na grze swojej kadry.

– Każdy z nas dał dziś z siebie wszystko. Ogólnie nie uważam, byśmy zasługiwali na porażkę, ale taki jest futbol, to się zdarza. Piłka nożna to też emocje. Mogliśmy dać ich trochę naszym fanom, ale niestety dzisiaj nie udało się osiągnąć rezultatu, jakiego oczekiwaliśmy — powiedział, cytowany przez portal Meczyki.pl.

Po chwili Ołeksandr Zinczenko odniósł się do wojny, która pogrążyła jego kraj. Słowa te mogły wzruszyć nie jedną osobę. – Każdy z nas, Ukraińców, musi walczyć. Jako piłkarze musimy reprezentować nasz kraj najlepiej, jak potrafimy. Każdy potrzebuje życia w pokoju, razem musimy zatrzymać tę wojnę. Dziś Ukraina, a kto wie, co będzie jutro? Musimy pozostać jednością – zaapelował.

Przypomnijmy, że w półfinale baraży Ukraina zwyciężyła ze Szkocją na Hampden Park 3:1. Drużyna Ołeksandra Petrakowa, poza małymi wyjątkami, była zdecydowanie lepsza.

