Były reprezentant Polski zasila szeregi Wisły Kraków. To nie koniec wzmocnień

Wisła Kraków zaliczyła fatalny sezon, zakończony relegacją do Fortuna 1. Ligi. Wiadomo już, że na stanowisku trenera Białej Gwiazdy pozostanie Jerzy Brzęczek, który zgodził się na obniżenie swojej pensji o 3/4 tego, co wcześniej zarabiał. Jak na razie zostaje również ten sam zarząd, który ma pracować z Dawidem Błaszczykowskim na czele przynajmniej do końca okna transferowego.

Michał Żyro nowym piłkarzem Wisły Kraków

We wtorek 14 czerwca Wisła Kraków potwierdziła transfer Michała Żyry - byłego reprezentanta Polski i były gracz takich zespołów jak Wolverhampton i Legia Warszawa. Z Wojskowymi zresztą dwukrotnie udało mu się sięgnąć po mistrzostwo kraju. Ostatnią drużyną, w której grał Żyro przed przyjściem do Białej Gwiazdy, była Jagiellonia Białystok, dla której zdobył w zeszłym sezonie jedną bramkę w 17 meczach. Zawodnik podpisał z krakowskim klubem dwuletni kontrakt.

To nie koniec wzmocnień, ponieważ dzień później Wisła Kraków ogłosiła, że nowym piłkarzem Białej gwiazdy został Igor Łasicki, czyli 26-letni obrońca, który ma za sobą siedem lat we włoskim Napoli. Liczba dni na włoskich boiskach nie przekłada się niestety na mecze w Serie A, ponieważ na tym poziomie Polak rozegrał raptem jedno spotkanie. Po latach spędzonych na Półwyspie Apenińskim obrońca wrócił do Polski. Dwa lata spędził na wypożyczeniu w Wiśle Płock, by następnie zostać definitywnie sprzedany do Pogoni Szczecin. Piłkarz będzie piłkarzem Wisły Kraków przynajmniej przez jeden sezon.

