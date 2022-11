Sprawa Macieja Sawickiego i Jakuba Tabisza. Prokuratura przedstawiła zarzuty

CBA zatrzymało w poniedziałek cztery osoby w związku ze sprawą dotyczącą m.in. podejrzenia wyrządzenia szkody w majątku Polskiego Związku Piłki Nożnej na kwotę co najmniej 1 miliona złotych. Zatrzymano członka zarządu PZPN Jakuba Tabisza i jego żonę Iwonę, byłego sekretarza generalnego polskiej federacji Macieja Sawickiego oraz Gabrielę T., byłego prezesa zarządu Osttair sp. z o.o.

Do sprawy Sawickiego odniósł się m.in. Kanał Sportowy, którego Sawicki jest prezesem. „Maciej Sawicki jest obecnie przesłuchiwany. Szanujemy pracę polskich służb, ale też jesteśmy przekonani o uczciwości Maćka i czekamy na rozstrzygnięcie sprawy. Temat nie dotyczy Kanału Sportowego i nie będziemy udzielać dalszych komentarzy” – zaznaczono w oświadczeniu.

Prokuratura przedstawiła zarzuty zatrzymanym

Prokuratura Krajowa poinformowała w środę, że Maciej Sawicki i Jakub Tabisz usłyszeli zarzuty działania na szkodę Polskiego Związku Piłki Nożnej w kwocie ponad miliona złotych. Wiceprezesowi Cracovii przedstawiono również zarzut prania pieniędzy. Gabrieli M. prokurator przedstawił łącznie cztery zarzuty w tym składania fałszywych zeznań, niezłożenia w terminie sprawozdań finansowych oraz niegospodarności. Iwonie T. przedstawiono zarzut prania pieniędzy.

Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. „Zarzuty związane są z wyprowadzeniem środków pieniężnych z PZPN poprzez zawarcie fikcyjnego porozumienia, które miało uzasadniać wypłatę prowizji od umowy sponsorskiej na rzecz spółki Osttair. Prowizja miała być wynagrodzeniem za usługi związane z negocjowaniem umowy sponsorskiej pomiędzy PZPN a jednym ze sponsorów. Spółka faktycznie była kontrolowana przez Jakuba Tabisza” – czytamy.

Prokuratura zaznaczyła, że takie usługi nigdy nie były świadczone. „Ponadto porozumienie pomiędzy PZPN a Sportfive sp. z o.o. oraz Osttair sp. z o.o. zostało sporządzone i podpisane już po podpisaniu umowy sponsorskiej przez PZPN i opatrzono je nierzetelną datą, aby stworzyć pozory zawarcia porozumienia jeszcze przed zakończeniem negocjacji pomiędzy PZPN, a ustalonym sponsorem” – dodano.

Gabriela M. była figurantem

Gabriela M. według prokuratury była „słupem” i nie była uprawniona do obsługi rachunku bankowego Osttair sp. z o.o. Jej działaniami miał kierować Jakub Tabisz, który osobiście dokonywał przelewów. Tabisz miał też wystawiać faktury w imieniu spółki Osttair, ale nie miał uprawnień do jej reprezentowania.

„Całość wynagrodzenia za pełnienie funkcji prezesa Osttair sp. z o.o. Gabriela M. wypłacała ze swojego rachunku bankowego i zwracała je Jakubowi Tabiszowi. Ponadto Jakub Tabisz przekazał Gabrieli M. pieniądze na zakup udziałów w spółce Osttair” – napisała prokuratura. W 2021 r. Tabisz nakłaniał też Gabrielę M. do składania fałszywych zeznań, jak również instruował co do zasad funkcjonowania spółki. Sprawdził również, czy w jej mieszkaniu nie ma podsłuchów.

Środki zapobiegawcze wobec Jakuba Tabisza i Macieja Sawickiego

Wobec Tabisza prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 500 tys. zł, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, zawieszenia w wykonywaniu czynności służbowych członka zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz nakazanie w/w powstrzymania się od działalności związanej z zajmowaniem się sprawami majątkowymi PZPN.

Z kolei wobec Sawickiego zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 250 tys. zł., dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Wobec pozostałych podejrzanych również zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym.

