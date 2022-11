Ekscentryczny trener Holendrów zaskoczył na konferencji. Piękny gest

W czwartek 24 listopada trener Louis van Gaal podszedł do dziennikarza na konferencji prasowej, po czym mocno go uściskał. Zdecydował się na taki gest po tym, co usłyszał z ust przedstawiciela mediów.

Holendrzy po pierwszym meczu mistrzostw świata w Katarze nie mogą narzekać na atmosferę w reprezentacji. Wyszarpane wycięstwo 2:0 nad drużyną Senegalu daje im komfortową sytuację w grupie z Ekwadorem i Katarem. Prawdopodobnie wpłynęło to także na zachowanie selekcjonera Louisa van Gaala, który podczas ostatniej konferencji prasowej zdobył się na nietypowy gest. Katar 2022. Van Gaal przytulał się z dziennikarzem na konferencji prasowej Słynący z kontrowersyjnych zachowań i wypowiedzi Holender w pewnym momencie usłyszał od dziennikarza, że nie ma już do niego pytań. Zamiast tego reporter wyjawił van Gaalowi, że podziwia jego pracę. Poruszony trener podziękował i zapowiedział, że po konferencji prasowej uściska szczerego śmiałka. Jak powiedział, tak też zrobił. Ładny gest uchwyciły kamery, rejestrując uśmiechy u niemal wszystkich zgromadzonych w sali osób. twitter Ekscentryczny Louis van Gaal. Wybrane przypadki szaleństwa Van Gaal przyzwyczaił kibiców piłki nożnej do swoich nietypowych zachowań. Do legendy przeszła scena z szatni Bayernu Monachium, w której rzekomo miał ściągnąć spodenki, by porównywać swoje przyrodzenie z nieposłusznymi mu piłkarzami. Bardzo popularny jest też jego teatralny upadek, kiedy jako trener Manchesteru United chciał pokazać swój sprzeciw wobec decyzji sędziowskiej i zaprezentować, „jak było” w rzeczywistości. Jego występy na konferencjach również potrafią zrobić sporo szumu. Tym razem jednak postawił na prostotę i ludzki gest. Sądząc po komentarzach, już spotyka się ze świetnym odzewem. Czytaj też:

