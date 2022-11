Marca: Ronaldo przejdzie do mało znanego klubu? „Wydaje się nie mieć wyjścia”

Cristiano Ronaldo w atmosferze skandalu porzucił Manchester United i pozostaje zawodnikiem bez klubu. Do tej pory mówiło się, że może pozostać w Premier League jako gracz Newcastle United, albo wybrać lukratywny kontrakt w Arabii Saudyjskiej. O gigantycznej ofercie z Al-Nasr pisał m.in. Ben Jacobs z CBS Sports. Portugalczyk miałby zarobić w Arabii Saudyjskiej 225 mln dolarów za trzy lata gry.

„Marca” pisze teraz, że Ronaldo jest bardzo bliski podpisania kontraktu z Saudyjczykami. W ramach kontraktu obowiązującego do czerwca 2025 roku miałby otrzymać 200 mln dolarów. „Cristiano jest zdeterminowany. Obniżenie wartości sportowej zrekompensuje sobie z nawiązką kwestiami ekonomicznymi. Nikt z Europy nie zbliżył się do warunków proponowanych przez Al-Nassr. Podobnie zespoły z MLS. Ronaldo wydaje się nie mieć wyjścia” – pisano w artykule poświęconym tej sprawie.

Kontrakt Ronaldo rozwiązany

Manchester United we wtorek 22 listopada za pośrednictwem swojej strony internetowej ogłosił, że Cristiano Ronaldo przestał być zawodnikiem pierwszego zespołu. „Cristiano Ronaldo opuści Manchester United za porozumieniem stron ze skutkiem natychmiastowym” – brzmiał komunikat w tej sprawie. „Klub dziękuje mu za jego ogromny wkład w ciągu dwóch okresów na Old Trafford, zdobycie 145 bramek w 346 występach i życzy mu oraz jego rodzinie wszystkiego, co najlepsze na przyszłość” – dodawano.

Ronaldo odchodzi z Manchesteru United

Rozwiązanie kontraktu CR7 to oczywiście następstwo jego wywiadu dla „The Sun”. Zawodnik przyznał w nim, że nie szanuje trenera Erika ten Haga, skrytykował władze klubu oraz kilku byłych kolegów z drużyny. Opowiedział też o swojej rodzinnej tragedii i braku zrozumienia ze strony United. „Kocham Manchester United i kocham kibiców, to nigdy się nie zmieni. Uznałem, że nadszedł właściwy czas dla mnie, abym poszukał nowego wyzwania” – napisał w swojej ostatniej wiadomości do kibiców.

Czytaj też:

Najważniejszy miesiąc w karierze Ronaldo. Może przekreślić cały jego dorobekCzytaj też:

Ronaldo zmieni fryzurę? Wysyp memów po niesamowitym golu (Fernandesa)