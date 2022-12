Śmierć byłego polskiego piłkarza w USA. Miał zaledwie 45 lat

Dotarły do nas bardzo przykre wiadomości, tym razem zza oceanu. „Przegląd Sportowy” poinformował o śmierci Marcina Pachowicza, który w przeszłości zapowiadał się na jednego z najlepszych piłkarzy Jagiellonii Białystok, przez co powoływany był do młodzieżowych kadr Polski.

Nie żyje Marcin Pachowicz

Marcin Pachowicz zmarł w Nowym Jorku, w poniedziałek 12 grudnia w godzinach porannych. Jego kariera rozwijała się w latach 90. Jeszcze podczas gry w Polsce przywdziewał barwy Białostockiego klubu, skąd otrzymał powołania do reprezentacji Polski od U-15 do U-19.

Po wyjeździe z Polski do Stanów Zjednoczonych reprezentował barwy klubów polonijnych. W kwietniu 2022 roku odbyła się uroczysta gala jedenastki 70-lecia Vistuli Garfield, w której występował Marcin Pachowicz. Obecny był na niej prezes PZPN, Cezary Kulesza, który wręczył mu nagrodę do rąk własnych.

twitter

Kluby żegnają Marcina Pachowicza

Na stronie internetowej Vistuli Garfield pojawiło się oficjalne zawiadomienie o śmierci Marcina Pachowicza.

„Z bardzo ciężkim sercem musimy ogłosić, że straciliśmy członka rodziny SC Wisła. Marcin Pachowicz, nasz wieloletni zawodnik i przyjaciel odszedł w poniedziałek, 12 grudnia 2022 roku” – czytamy.

Także Jagiellonia Białystok zamieściła na swoim portalu oraz Twitterze upamiętnienie i kondolencje dla rodziny zmarłego piłkarza.

„Z wielkim żalem informujemy, że w poniedziałek w USA zmarł były piłkarz Jagiellonii, Marcin Pachowicz. Zarząd klubu, pracownicy, sztab szkoleniowy, piłkarze oraz kibice Jagiellonii Białystok składają rodzinie Pana Marcina najszczersze kondolencje” – napisali przedstawiciele klubu z Podlasia.

twitterCzytaj też:

Fatalne informacje z polskiego świata MMA. Nie żyje utalentowany zawodnikCzytaj też:

Koszmarne wieści ze świata kolarstwa. Legenda znaleziona martwa w hotelu