Zidane zaatakowany publicznie. Mbappe stanął w jego obronie

Kilka dni temu w mediach społecznościowych francuskiej federacji piłkarskiej pojawiło się oświadczenie, że Didier Deschamps przedłużył kontrakt z reprezentacją Francji do czasu mundialu w 2026 roku. Jeszcze przed mistrzostwami świata w Katarze wiele mówiło się na temat przejęcia kadry Les Bleus przez Zinedine'a Zidane'a zaraz po ich zakończeniu. Teraz wiadomo, że nieprędko dojdzie do takiej sytuacji, a słowa prezesa FFF Noëla Le Graëta wskazują na to, że pomiędzy nim a byłym trenerem Realu Madryt doszło do nieścisłości.

Noël Le Graët zaatakował Zinedine'a Zidane'a

Francuskie media poinformowały, że Zinedine Zidane otrzymał kilka propozycji przejęcia kilku reprezentacji, w tym m.in. kadrę Brazylii. Prezes federacji francuskiej Noël Le Graët udzielił wywiadu dla RMC Sport, podczas którego kąśliwie wypowiedział się na temat mistrza świata z 1998 roku.

— Zidane do reprezentacji Brazylii? Jest mi to absolutnie obojętne. Czy kontaktował się ze mną w sprawie prowadzenia kadry? Nie odebrałbym od niego telefonu. Zróbcie dla niego specjalny program, żeby znalazł klub — powiedział prezes, dając jasno do zrozumienia, że nie daży sympatią legendarnego Zizou.

Kylian Mbappe broni Zinedine'a Zidane'a

Słowa Noëla Le Graëta wywołały burzę w mediach społecznościowych i zareagowało na nie mnóstwo osób, w tym także m.in. Kylian Mbappe, który zaapelował o więcej szacunku dla Zinedine'a Zidane'a: „Zidane to Francja, nie lekceważymy legendy w ten sposób.”.. – napisał 24-letni gwiazdor PSG.

Dotychczas wicemistrz świata z 2006 roku trenował jedynie Real Madryt, jednak osiągnął z nim wiele sukcesów, w tym trzykrotnie zdobył ligę mistrzów.

