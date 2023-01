Mistrzowi świata groziło dożywocie. Został oczyszczony z zarzutów

Benjamin Mendy jest oskarżony o gwałt na 24-letniej kobiecie, do którego miało dojść w październiku 2020 roku. Jednocześnie wciąż ciąży na nim zarzut o usiłowanie gwałtu na 29-latce. Ta sytuacja rzekomo wydarzyła się w dwa lata wcześniej. Razem z piłkarzem oskarżenia zostały wytoczone wobec Louisa Sahy Matturiego, jednak uznano go za niewinnego dokonania trzech zarzutów, ale wciąż grożą mu procesy o sześć innych.

Benjamin Mendy uniewinniony z sześciu zarzutów

Wg doniesień „Sky Sports” mistrz świata z mundialu w Rosji z 2018 roku czekał na wyrok przez Sądu Koronnego w Chester przez pięć miesięcy. Ostatecznie uznano go za niewinnego rzekomo popełnionych czynów, jednak to nie koniec jego problemów.

Obrady ławy przysięgłych trwały przez czternaście dni i wciąż nie wydano wyroku na temat jednego zarzutu o gwałt, a także usiłowanie gwałtu. Koronna Służba Prokuratorska poinformowała, że procesy ws. dwóch pozostałych oskarżeń powinny ruszyć już wkrótce. Wg informacji serwisu „L'Equipe” dojdzie do niego 26 czerwca.

Manchester City reaguje na uniewinnienie Benjamina Mendy'ego

Benjamin Mendy trafił do klubu z Etihad Stadium latem 2017 roku. Jego kariera wyhamowała razem z zawieszeniem, do którego doszło w sierpniu 2021 roku w związku z zaistniałą aferą wokół zawodnika. 30 czerwca 2023 roku wygasa jego kontrakt, który na pewno nie zostanie przedłużony. Włodarze Manchesteru City opublikowali na klubowej stronie internetowej komunikat, w którym odniesiono się do sprawy Benjamina Mendy'ego.

„Manchester City FC odnotowuje werdykt z Chester Crown Court, gdzie ława przysięgłych uznała Benjamina Mendy'ego za niewinnego siedmiu zarzutów. W przypadku dwóch zarzutów ława przysięgłych jest niezdecydowana i proces nie został zakończony. Ze względu na to klub nie jest w stanie w tej chwili udzielać komentarza” – czytamy.

