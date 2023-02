Ten QUIZ piłkarski powinien rozwiązać każdy. Zimowe transfery z najlepszych lig

Zimowe okienko transferowe w najlepszych ligach Europy dobiegło już końca. To dobra okazja, aby sprawdzić w naszym quizie, czy uważnie śledziliście to, co działo się w największych klubach Starego Kontynentu i nie tylko. Kto był na bieżąco, ten powinien z łatwością uzbierać maksimum punktów.

Źródło: WPROST.pl