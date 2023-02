Nagłe zatrzymanie krążenia na treningu polskiej drużyny. Było o włos od tragedii

Maciej Radaszkiewicz przeszedł do Polonii Warszawa z ŁKS-u Łódź na początku lutego 2023 roku i dotychczas rozegrał trzy mecze na łamach Fortuna 1. Ligi, w których zaliczył jedną asystę. Na oficjalnym Twitterze warszawskiego zespołu pojawiło się oświadczenie, które mrozi krew w żyłach. W pewnym momencie środowego treningu omal nie doszło do tragedii z udziałem 25-letniego napastnika.

Nagłe zatrzymanie krążenia na treningu Polonii Warszawa

„Maciek trzymaj się! W środę na treningu pierwszego zespołu Polonii zdarzyła się sytuacja, której nigdy nie chcielibyśmy być świadkami. U naszego napastnika Macieja Radaszkiewicza wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Dzięki skutecznej resuscytacji przeprowadzonej przez członków sztabu szkoleniowego – trenera przygotowania motorycznego Bartosza Jastrzębskiego oraz fizjoterapeutę Wojciecha Milarczyka – zawodnikowi udało się przywrócić akcje życiowe. Obecnie przebywa pod opieką lekarzy” – czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez Polonię Warszawa.

Ponadto przedstawiciele klubu oświadczyli, że z uwagi na dobro rodziny, bliskich oraz samego napastnika, nie będą udzielali informacji na temat stanu zdrowia Macieja Radaszkiewicza.

„Maciej otrzymuje oraz będzie otrzymywał od nas wszelkie potrzebne wsparcie. Wszyscy pracownicy klubu są głęboko poruszeni tą sytuacją. Prosimy przedstawicieli mediów i kibiców o uszanowanie prywatności oraz pozwolenie pracownikom i trenerom na przepracowanie jej w spokoju, bez spekulacji czy pytań” – dodano.

Kim jest Maciej Radaszkiewicz?

Maciej Radaszkiewicz rozpoczynał swoją karierę w Wigrach Suwałki. Następnie ścieżka jego kariery prowadziła przez: Świt Szczecin, MKS Mazur Ełk, Lechię Tomaszów Mazowiecki i Ruch Wysokie Mazowieckie.

Z tego ostatniego zespołu trafił do ŁKS-u Łódź, w którym rozegrał 21 spotkań, strzelając trzy gole, do których dołożył trzy asysty. Najwięcej meczów zagrał w rezerwach łódzkiego zespołu. Tam w 24 potyczkach 15-krotnie trafiał do siatki i zaliczył dziewięć asyst.

