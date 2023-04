Zbigniew Boniek szczerze o Piotrze Zielińskim. „Zibi” wywołał spore kontrowersje

Aż pięć włoskich klubów nadal jest w grze w europejskich pucharach, na etapie półfinałów. W Lidze Mistrzów dojdzie do włoskiego półfinału, derbów Mediolanu pomiędzy Milanem a Interem. Liga Europy UEFA to dwóch półfinalistów z Serie A, tj. Juventus oraz AS Roma. A do tego Liga Konferencji Europy, gdzie nadal w grze jest Fiorentina. Zbigniew Boniek ocenił świetny sezon dla klubów z Italii.

Zbigniew Boniek ocenił dla Rai Radio 1 Piotra Zielińskiego

Słowa byłego szefa Polskiego Związku Piłki Nożnej poniosły się w sieci. „Il Napolista” cytuje m.in. fragment wypowiedzi Bońka, w której został zapytany o Piotra Zielińskiego. Trzeba przyznać, że słowa Polaka wzbudziły kontrowersje. Przypomnijmy, że Zieliński razem z SSC Napoli odpadli w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W dwumeczu od liderów Serie A lepsi okazali się aktualni mistrzowie Italii, AC Milan. Przed spotkaniem więcej szans na awans dawano drużynie z Neapolu.

twitter

– Dla mnie to jeden z najlepszych pomocników. Zawsze potrafi pozbyć się przeciwnika, jest obunożny, inteligentny. Mógłby zrobić jeszcze więcej w piłce, ale to zbyt dobry chłopak. Każdy ma wzloty i upadki, tego nie unikniemy. W decydujących momentach, tak jak z Milanem, trzeba podołać – ocenił Boniek.

Serie A najtrudniejszą ligą w Europie?

„Zibi” zabrał również głos w sprawie siły włoskich rozgrywek. Zdaniem Polaka gra w Serie A jest najbardziej wymagająca i taki piłkarski „chrzest” pozwala na późniejsze sukcesy w innych miejscach Starego Kontynentu.

– Nadal utrzymuję, że gra we Włoszech, to najtrudniejsze wyzwanie. Jeśli możesz grać dobrze we Italii, możesz to zrobić wszędzie. […] Prawda jest taka, że infrastruktura potrzebuje poprawy, co powoduje, że jest trochę lekceważona, ale jako miłośnik Włoch i włoskiego futbolu, mam nadzieję, że kluby powrócą na szczyt Europy – skwitował Boniek.

„Zibi” na Półwyspie Apenińskim występował w barwach Juventusu i Romy. Niewykluczone zatem, że w przypadku obu tych klubów, dojdzie do bezpośredniego starcia w finale Ligi Europy UEFA. Choć Boniek zaczynał swoją karierę w Italii, broniąc barw Juventusu, bardziej ceniony jest przez kibiców klubu z Rzymu. "Zibi" zamieszkał zresztą na stałe w stolicy Włoch.