Będą derby w półfinale Ligi Mistrzów! Sześć goli w ćwierćfinale i rozwiane marzenia

Po pierwszym spotkaniu Benfica była w nie lada tarapatach, w kontekście potencjalnego awansu do półfinału Champions League. W pierwszym starciu tej drużyny z Interem Mediolan padł wynik wyjątkowo niekorzystny dla zespołu Rogera Schmidta. Na Estadio da Luz Włosi wygrali 2:0, więc odwrócenie losów dwumeczu jawiło się jako wyjątkowo trudne.

Liga Mistrzów. Nicolo Barella otworzył wynik meczu Inter Mediolan – Benfica

Nie minął kwadrans, a Nerazzurri już prowadzili 1:0. Mimo że akcja gospodarzy nie była ani dynamiczna, ani zbyt zaskakująca, ale wystarczyła, aby pogrążyć Portugalczyków. Wszystko zaczęło się od ogromnego chaosu w środku pola, gdzie dwa pojedynki wygrali podopieczni trenera Inzaghiego. W końcu Martinez dostrzegł wchodzącego z prawej strony Barellę. Ten zwiódł jednego rywala „na zamach”, a następnie oddał precyzyjny, techniczny strzał.

Na pierwszą dobrą odpowiedź zespołu z Lizbony musieliśmy czekać aż do 30. minuty. Co prawda przyjezdni już wcześniej kilka razy nieśmiało atakowali, ale – no właśnie, nieśmiało. Golkiper Interu musiał się wykazać dopiero w chwili, gdy do rzutu wolnego podszedł Grimaldo. Niezłe uderzenie Hiszpana wycelowane było tuż obok słupka, lecz Onana był czujny. Skapitulował jednak niedługo potem, kiedy Rafa dośrodkował idealnie na głowę Aursnesa, a ten z bliskiej odległości się nie pomylił.

Inter Mediolan dobił Benficę w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Druga część meczu toczyła się w podobnym tempie, co pierwsza – i niestety nie należy rozpatrywać tego stwierdzenia jako czegoś pozytywnego. Sporo walki w środku pola, wiele fizycznych starć i mało klarownych sytuacji – taki obraz spotkania nam się namalował. Co prawda Neres kilka razy ciekawie pokazał się na skrzydle, a Mario groźnie wpadł w „szesnastkę”, lecz nawet po tych akcjach brakowało konkretów.

W 65. minucie mediolańczycy praktycznie rozstrzygnęli losy tego ćwierćfinału. Aursnes nie zdążył wrócić za Di Marco, kiedy ten zaszarżował lewym skrzydłem. W związku z tym Włoch nie miał problemy, aby zacentrować do Martineza. Ten zaś nie pomylił się z bliskiej odległości i zdobył pierwszą bramkę od półtora miesiąca.

Peter Musa ustalił wynik meczu Inter – Benfica w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Mniej więcej na kwadrans przed końcem spotkania jego wynik podwyższył Correa. Kiedy otrzymał piłkę w lewym narożniku „szesnastki”, obrócił się, zwiódł subtelnie jednego z przeciwników, a następnie pokonał bramkarza strzałem podobnym do tego Barelli na 1:0.

W 83. minucie Portugalczycy mieli szansę, by postraszyć Inter, lecz w dobrej sytuacji Neres uderzył w słupek. Chwilę później na 2:3 strzelił jeszcze Antonio Silva po centrze Grimaldo z rzutu wolnego, a w doliczonym czasie gry wynik spotkania ustalił Musa. Drużynie z Lizbony nic to jednak nie dało – do półfinału przeszedł Inter Mediolan, który w dwumeczu zwyciężył 5:3.

twitterCzytaj też:

Legenda futbolu powiedziała „dość”. Koniec wspaniałej i długiej karieryCzytaj też:

Legia Warszawa ogłosiła hitowy transfer. Przechwyci go za darmo