Bartosz Kurek kontra Wilfredo Leon! To będzie wielki hit siatkarskiej PlusLigi

Choć na boisku zmierzą się drużyny z miejsc numer 4 i 5 w ligowej tabeli, ten mecz śmiało można określić hitem weekendu. Ba, jednym z ciekawszych spotkań, które oferuje w obecnym sezonie PlusLiga. Już w najbliższą sobotę, tj. 1 lutego, od godziny 14:45 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zagra na swoim terenie z Bogdanką LUK Lublin.

PlusLiga: Bartosz Kurek i Wilfredo Leon zapraszają na hitowe starcie!

W pierwszym meczu tych drużyn obyło się bez większych emocji. Bogdanka LUK ograła 3:0 ZAKSĘ, osłabioną brakiem kontuzjowanego Bartosza Kurka. Kędzierzynianie nie złapali kontaktu z gospodarzami, a najlepiej punktującym graczem spotkania był Wilfredo Leon – autor 17 punktów. Nagroda MVP trafiła jednak w ręce Marcina Komendy, kapitana Bogdanki LUK. Rozgrywający lubelskiej drużyny pokazał się z bardzo dobrej strony.

– W pierwszej rundzie lublinianie zagrali u siebie kapitalne spotkanie. Mam nadzieję, że tym razem zawiesimy poprzeczkę troszeczkę wyżej. Że będzie im ciężej. Myślę, że jesteśmy w dobrym momencie naszego sezonu. Po paru dobrze rozegranych meczach. Spodziewamy się ciężkiej przeprawy. Mam nadzieję, że ten hit kolejki nie rozczaruje ani kibiców, ani zawodników. To, że będzie doskonała atmosfera, to wiemy na pewno, a mam nadzieję, że za tym pójdzie doskonała gra obu zespołów – przyznał Kurek, w kontekście nadchodzącego, dużego wydarzenia w PlusLidze.

Do zbliżającego się meczu za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprosił również wspomniany Leon. Reprezentant Polski będzie miał okazję do spotkania z „Kurasiem” czy Marcinem Januszem, podstawowym rozgrywającym kadry.

– Intensywny styczeń prawie za nami. Dużo meczów wyjazdowych, podróż do Afryki… Ale najważniejsze, że lecimy dalej w Pucharze Challenge i trzymamy się w czubie PlusLigi. Z kim (poza Bartkiem Kurkiem, Marcinem Januszem i innymi kolegami) widzę się w sobotę w Kędzierzynie-Koźlu? – przekazał we wpisie na Instagramie Leon.

Kapitan ZAKSY i reprezentacji Polski w wysokiej formie. Będzie udany rewanż?

Przed sobotnim meczem oba zespoły dzieli tylko punkt na korzyść Bogdanki LUK. Dokładnie 46 do 45, choć ZAKSA ma jeszcze do zagrania jeden zaległy mecz. Niewykluczone, że w fazie play-off, jeśli obie drużyny nie zmienią swoich pozycji, stworzą duet do bardzo ciekawej rywalizacji już w I rundzie.

Warto również zaznaczyć, że w bardzo dobrej dyspozycji od początku 2025 roku jest Kurek. Kapitan ZAKSY odkąd ogłosił, że odchodzi z klubu z Kędzierzyna-Koźla po sezonie 2024/25, w czterech kolejnych meczach z rzędu zdobył komplet czterech statuetek MVP. „Kuraś” w formie kontra utrzymujący od startu rozgrywek solidny poziom Leon? Nie pozostaje nic innego, jak już teraz zacierać ręce.

Mecz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Bogdanka LUK Lublin będzie pokazywany na antenie Polsatu Sport 1. Dodatkowo internetowo, tradycyjnie, zainteresowane i zainteresowani mogą skorzystać np. z oferty Polsat Box Go.

