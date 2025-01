Hitowa interwencja Wojciecha Szczęsnego. Polak znowu rozgrzał internet!

Po pierwszych 45 minutach FC Barcelona remisuje bezbramkowo z Atalantą na swoim stadionie. Spora w tym zasługa Wojciecha Szczęsnego, który, póki co, nie dał się pokonać. Przynajmniej nie w kontekście przepisów, bo goście gola zdobyli, ale ostatecznie po weryfikacji, trafienie Davide Zappacosty nie zostało uznane. Piłkarz był bowiem na pozycji spalonej, co pokazała weryfikacja VAR.

Szczęsny zdążył jednak rozgrzać media społecznościowe. Jedna z interwencji Polaka, w której zachował spokój po trudny podaniu od kolegi z drużyny, szybko obiegła internet. Szczęsny nie chcąc podejmować niepotrzebnego ryzyka, wybił piłkę na rzut rożny.

twitter

Dodatkowo warto uzupełnić, że Szczęsny dwukrotnie dobrze zachował się w trudnych sytuacjach. W 10. minucie obronił strzał interweniującego… obrońcy Barcy Alejandro Balde. Dwie minuty później Polak dorzucił jeszcze dobrą paradę przy strzale w „długi róg” ze strony napastnika gości. Mateo Retegui nie zdołał pokonać polskiego bramkarza.

twitter

Hansi Flick postawił na Wojciecha Szczęsnego w bramce FC Barcelony

O wyborze niemieckiego szkoleniowca informowaliśmy w ciągu ostatnich dni. Trener Barcelony zdecydował, że to Szczęsny, a nie Inaki Pena będzie bronił bramki jego drużyny. Nie ma co ukrywać, dla szkoleniowca Barcy była to trudna decyzja.

– Nigdy nie przegraliśmy ze Szczęsnym na bramce. Na razie ma dwa zwycięstwa. Dla Peni nie jest to najlepsza sytuacja, ale taka jest piłka nożna. Decyzje muszą zostać podjęte. Jesteśmy profesjonalistami i to jest nasza sprawa […] Wojtek będzie grał w kolejnych meczach. Obaj są świetnymi bramkarzami. Podejmujemy decyzje, które czasem są trudne, ale taka jest moja praca. Patrzymy też, który zawodnik daje drużynie siłę, której potrzebujemy – ocenił po wysokiej, weekendowej wygranej Barcelony w LaLiga z Valencią (7:1) trener Flick.

Szczęsny trafił do Barcelony, wracając z… emerytury, na którą zdecydował się, nie dogadując się w kontekście przyszłości z Juventusem. Polak nie znalazł się w planach nowego trenera klubu z Turynu, więc latem 2024 postanowił zawiesić buty na kołku.

Propozycja ze strony Barcelony była jednak tą z gatunku nie do odrzucenia dla Szczęsnego. Tym samym „Szczena” dołączył do Roberta Lewandowskiego w jednym z najsłynniejszych klubów w dziejach klubowego futbolu.

Czytaj też:

Nie ma mocnych na polską siatkówkę! To historyczny wynik w Lidze MistrzówCzytaj też:

Ogromny skandal w reprezentacji Polski. „Będę apelował o bardzo surową karę”