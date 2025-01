Wojciech Szczęsny ujawnił tajemnicę. „Postanowiłem skończyć karierę…”

Nie jest tajemnicą, że decyzja Wojciecha Szczęsnego o zamknięciu rozdziału czynnego sportowca, była sporym szokiem. Po Euro 2024 bramkarz reprezentacji Polski podjął decyzję, że nie ma zamiaru wracać do bramki, skoro ostatecznie dnie doszło do porozumienia z jego ówczesnym pracodawcą – turyńskim Juventusem.

Wojciech Szczęsny o powodach nagłego zakończenia kariery

W środę (tj. 29 stycznia) FC Barcelona zmierzy się w Lidze Mistrzów z Atalantą. Czyli rewelacyjnie spisującym się klubem z Serie A, zdobywcą ostatniej edycji Ligi Europy UEFA. Polak, już jako bramkarz Dumy Katalonii, udzielił ciekawego wywiadu dla „La Gazetta dello Sport” (tu jeden z fragmentów). Szczęsny wyjaśnił, dlaczego po rozstaniu z Juventusem postanowił zakończył profesjonalne granie w piłkę. A po ofercie z Barcy, ostatecznie ponownie spróbował swoich sił, jako czynny piłkarz.

– Postanowiłem skończyć karierę, ponieważ nie potrafiłem znaleźć projektu, który dalej będzie mnie fascynował. W Juventusie każdy dzień był dla mnie wyzwaniem, żeby sprostać wysokim oczekiwaniom. Po wygraniu tylu trofeów i graniu wielu lat w tym klubie, nie interesowało mnie granie w mniejszych klubach, tylko po to, żeby kontynuować moją karierę. Grę w Barcelonie traktuję natomiast jako wyzwanie. W wieku 34 lat nie jest łatwo znaleźć środowisko, w którym można się nauczyć czegoś nowego. Okres w Barcelonie traktuję jako bardzo stymulujący – przyznał Szczęsny, który w kwietniu skończy 35 lat.

Co ciekawe, Polak przekonał do siebie w ostatnich dniach trenera Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec Barcelony wypuścił w bój Szczęsnego w pięciu meczach i żadnego z nich jego drużyna nie przegrała. Dokładając do tego nieco inne funkcjonowanie aniżeli dotychczasowy golkiper Inaki Pena, wydaje się, że polski bramkarz może wykorzystać swoją szansę, którą otrzymał po kilku miesiącach.

twitter

Mecz FC Barcelona – Atalanta rozpocznie się o godzinie 21:00, transmisja na Canal+ Sport 2 oraz za pośrednictwem platformy Canal+ online.

Czytaj też:

Mistrzowie w marnowaniu talentów i sportowy socjalizm. Gorąca debata we WrocławiuCzytaj też:

Prokuratura dostała zlecenie na Bońka? Były szef PZPN zwraca uwagę na jedną rzecz