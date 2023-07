Nieautoryzowana biografia Anny Lewandowskiej. Na jaw wyjdą tajemnice trenerki?

Robert i Anna są jednym z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw w Polsce. Co ciekawe, partnerzy ostatnio po raz drugi wzięli ślub, o czym poinformowali na swoich Instagramach. Mimo że Lewandowscy wywodzą się ze świata sportu, to inwestują zarobione pieniądze w inne biznesy, np. restaurację „NINE's”, która jest w Warszawie.

Powstała książka na temat Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska zaczynała od bloga, a obecnie jej majątek jest wyceniany na 313 milionów złotych i jest właścicielką sześciu marek i pięciu firm. W związku z tym reporterka Monika Sobień-Górska postanowiła napisać nieautoryzowaną autobiografię pt. „Imperium Lewandowska”, w której analizuje postać sportsmenki, ale głównie od strony biznesowej.

W wywiadzie dla „Fakt” dziennikarka wyznała, że chciała sprawdzić, na czym polega fenomen Anny Lewandowskiej. – Pracę nad książką zaczęłam od uczestnictwa w jej obozie sportowym – przyznała. Jedynym autoryzowanym fragmentem tej książki będzie obszerny wywiad z Anną Lewandowską, która bardzo późno dowiedziała się, że powstaje taka pozycja na jej temat.

Redaktorka pochyliła się m.in. nad dzieciństwem Anny Lewandowskiej, z domu Stachurskiej, która wielokrotnie w wywiadach informowała, iż została porzucona przez ojca, a rodzina cierpiała biedę i żyła w niedostatku. – Próbowałam to zbadać, bo pewne elementy tej układanki nie do końca pasowały i dotarłam do informacji, że pochodziła z dobrze sytuowanej rodziny. [...] Zagadkę rozwiązuję w książce – podkreśliła.

Reakcja środowiska Anny Lewandowskiej

Z relacji Moniki Sobień-Górskiej dowiadujemy się, że Lewandowska nie była nastawiona entuzjastycznie do tej pracy oraz wzbudza pewnego rodzaju wątpliwości w najbliższym otoczeniu sportsmenki. W rozmowie z „Faktem” jej menedżer Tomasz Zawiślak wyznał, że mimo wcześniejszych wątpliwości Ania zgodziła się na rozmowę z dziennikarką o swojej działalności.

— Z niecierpliwością więc czekamy na książkę i mamy nadzieję, że takich fragmentów, które będą wzbudzać wątpliwości lub wprowadzać czytelnika w błąd będzie jak najmniej. Jeśli jednak pojawią się nieprawdziwe informacje w publikacji, będziemy stanowczo reagować. Mam nadzieję, że autorka przyśle nam książkę jeszcze przed premierą – zakończył.

Oficjalna premiera tej książki została zaplanowana na 26 lipca 2023 r.

