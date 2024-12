Agnieszka Radwańska z oficjalnym powrotem. „Niech ktoś mnie uszczypnie!”

„Isia” to jedna z najlepszych tenisistek w historii polskiego tenisa. Pochodząca z Krakowa była zawodniczka, w najlepszym momencie swojej kariery była nawet wiceliderką rankingu WTA. Jej dokonanie pobiła dopiero Iga Świątek, która w kwietniu 2022 roku wskoczyła na miejsce numer 1 na światowych listach.

Agnieszka Radwańska pomoże Magdzie Linette. Ależ wieści o Polce!

Doświadczona, była tenisistka, wielokrotnie pojawiała się przy okazji dużych, tenisowych wydarzeń, m.in. w roli ekspertki telewizyjnej. Nie brakowało również obecności starszej z sióstr Radwańskich np. w turniejach legend podczas rywalizacji w Wielkim Szlemie. Co do samych turniejów wielkoszlemowych, warto dodać, że Radwańska w swojej karierze zdołała dotrzeć m.in. do finału Wimbledonu. W pamiętnym pojedynku z 2012 roku Polka ostatecznie nie została najlepszą tenisistką najważniejszego wyzwania w kalendarzu. Wówczas została nią Serena Williams. Amerykanka była wówczas poza zasięgiem kogokolwiek.

Radwańska może również dopisać do swoich osiągnięć m.in. dwa półfinały Australian Open (2014 i 2016), ćwierćfinał na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu (2013), czy kilkukrotne dotarcie do IV rund podczas US Open (2007, 2008, 2012, 2013 i 2016). Co tu ukrywać, mowa o naprawdę doświadczonej, byłej tenisistce.

twitter

Właśnie z tego doświadczenia w rywalizacji o dużą stawkę, z pewnością będzie chciała skorzystać Linette. Poznanianka na początku 2023 roku osiągnęła życiowy sukces w postaci dotarcia do półfinału Australian Open. Od tego czasu Linette nie zdołała już jednak wrócić na poziom, który prezentowała wówczas w Melbourne. Kto wie, może właśnie obecność Radwańskiej okaże się dobrym ruchem w karierze zawodniczki.

„Niech ktoś mnie uszczypnie! Agnieszka Radwańska dołączyła do mojego zespołu” – przekazała radosną nowinę o rozpoczęciu współpracy z „Isią” Linette.

Warto dodać, że poznanianka była obecna podczas niedawnego, finałowego turnieju Billie Jean King Cup w Maladze. Linette reprezentowała Polskę jednak ze zmiennym szczęściem, wygrywając, ale też przegrywając mecz w rywalizacji singlistek. Dodajmy, że kapitanem kadry był Dawid Celt, co ciekawe, prywatnie partner Radwańskiej.

Jaką dokładnie rolę będzie w sztabie szkoleniowym spełniać „Isia”? Radwańska ma być drugą trenerką, jako konsultantka. Współpraca ma potrwać do zakończenia sezonu na kortach ziemnych.

Czytaj też:

Iga Świątek właśnie rozpoczęła nowe życie. Dobrze, że z daleka od PolskiCzytaj też:

Iga Świątek oficjalnie wraca na kort! Polka zagra w meczu z dużymi podtekstami