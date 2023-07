Cristiano Ronaldo pobił rekord Guinnessa. Niebywałe osiągnięcie Portugalczyka

Cristiano Ronaldo jest coraz bliżej zakończenia kariery piłkarskiej, choć jeszcze nie zapowiedział, kiedy nadejdzie moment, by odwiesić korki na kołek. Portugalczyk jest szczęśliwy w Arabii Saudyjskiej, gdzie pod koniec grudnia 2022 roku obsypano go złotem przy transferze do Al-Nassr. Mimo zaawansowanego piłkarskiego wieku CR7 nie przestaje trafiać do siatki i wciąż lideruje drużynie, w której występuje. Ponadto jest zdecydowanie najsłynniejszym człowiekiem w mediach społecznościowych, co przynosi mu gigantyczne zyski.

Cristiano Ronaldo pobił rekord Guinnessa

Cristiano Ronaldo pobił rekord Guinnessa, zostając najlepiej zarabiającym sportowcem w 2023 roku. Według oficjalnej strony internetowej guinnessworldrecords.com zarobki sportowców liczone były przez rok do 1 maja 2023 roku, a listę sporządził Forbes. Portugalski napastnik zarobił ok. 136 mln dol., z czego aż 90 spoza futbolu. Przyczyniły się do tego umowy sponsorskie, opłaty za występy w rozmaitych miejscach, sprzedawane pamiątki, dochody z licencji, ale też zwroty z firm, w których legenda Realu Madryt ma duży udział.

To sprawiło, że Portugalczyk odskoczył pozostałym zawodnikom, którzy zostali zestawieni w rankingu. Jednak na boisku też jest już najlepiej opłacanym zawodnikiem świata, aczkolwiek w Al-Nassr występuje od stycznia 2023 roku. Zaraz za nim na podium znajdują się Lionel Messi (130 mln dolarów) i Kylian Mbappe (120 mln dolarów). Warto dodać, że to już trzeci raz, kiedy Cristiano Ronaldo znalazł się na szczycie listy Forbesa, jednak po raz pierwszy od 2017 roku. Ponadto żaden piłkarz nie ma tyle ustanowionych rekordów Guinnessa, co właśnie 38-latek. Ma ich na koncie 17, a drugi jest Messi z siedmioma tytułami. Podium zamyka Robert Lewandowski z czterema tytułami.

