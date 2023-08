Sensacyjne wieści ws. byłego reprezentanta Polski. Ma wystartować z listy PiS

43-letni Sebastian Mila rozegrał dla reprezentacji Polski 38 spotkań, w których zdobył osiem bramek. Szczególnie został zapamiętany po strzelonym golu Niemcom w pamiętnym meczu przeciwko Niemcom na PGE Narodowym, historycznie wygranym przez Polaków 2:0. Od dłuższego czasu były piłkarz występuje w telewizji jako komentator i ekspert sportowy, głównie w TVP Sport. Jak wynika z najświeższych informacji politycy Prawa i Sprawiedliwości widzą go w zupełnie innej roli.

Nieoficjalnie: Sebastian Mila wystartuje w wyborach z list Prawa i Sprawiedliwości

W połowie maja 2023 roku Sebastian Mila razem z Tomaszem Majewskim i Sławomirem Szmalem pojawili się na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości jako goście specjalni. Już wtedy były reprezentant Polski w piłce nożnej miał przekonać do siebie polityków PiS, m.in. podkreślając przywiązanie do wartości rodzinnych. Jak podaje „Wirtualna Polska” jednym z orędowników pojawienia się ex-pomocnika na listach wyborczych PiS był minister sportu Kamil Bortniczuk.

43-latek miałby zostać kandydatem partii na Pomorzu Zachodnim, co miałoby związek z jego pochodzeniem, gdyż urodził się i wychował w Koszalinie, a także dużą część kariery sportowej spędził w Lechii Gdańsk, w której to w 2018 roku zakończył karierę sportową. – Na jednym ze sztabów wyborczych pojawiły się głosy, że dzięki swojej popularności mógłby zdobyć bardzo dużo głosów dla PiS. Mógłby być „lokomotywą wyborczą”, która zrobi dobry wynik. Bardziej wyglądało to na pomysł wciągnięcia go na listy – cytuje słowa swojego informatora z Nowogrodzkiej wspomniane źródło.

Sebastian Mila zareagował na doniesienia ws. jego startu w wyborach

W związku z niepotwierdzonymi informacjami WP skontaktowało się bezpośrednio z Sebastianem Milą. Piłkarz podkreślił, że obecnie skupia się wyłącznie na pracy w mediach sportowych. – Bardzo dziękuję, że pan się zgłosił po informacje. Po karierze zajmuje się pracą w mediach sportowych. Nie interesuje mnie start w wyborach. Pozdrawiam – przekazał były piłkarz.

Z kolei rzecznik PiS Rafał Bochenek pytany o omawianą sytuację stwierdził, że nic nie wie na ten temat. – Nie mam wiedzy na ten temat. W związku z tym nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Mamy ok. 500 nazwisk na listach. Będziemy ogłaszać nasze listy wyborcze w ustawowym terminie. Mamy do 6 września czas, w związku z tym na pewno w tym terminie to zrobimy – czytamy wypowiedź rzecznika dla źródła.

