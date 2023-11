Niepojęte, ile Cristiano Ronaldo zarobił w Arabii. Polak musiałby pracować na to wieki

Forma Cristiano Ronaldo jest zadziwiająca. Mimo 38 lat na karku Portugalczyk udowadnia, że jest w znakomitej formie i znajduje się w trójce najlepszych strzelców 2023 roku obok Erlinga Haalanda i Harry'ego Kane'a. Ponadto przewodzi w klasyfikacji strzelców Saudi Pro League z 13 golami i 7 asystami na koncie. Krótko mówiąc – spełnia zadanie, które ma wypełniać co najmniej do czerwca 2025 roku i zasłużenie zarabia na swój kontrakt.

Niebotyczne zarobki Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej

W świetle obecnej umowy Cristiano Ronaldo miał zarobić po 200 mln euro za każdy rok gry. Wkrótce minie pierwszy odkąd reprezentuje barwy Al-Nassr Riyadh i krok po kroku zbliża się do osiągnięcia tej kwoty. Przeliczając na tygodniówki, jego pensja wynosi ok. czterech mln euro, co w złotówkach daje niespełna 18 mln. Wychodzi na to, że jedynie dotychczas za samą grę w piłkę nożną 38-letni gwiazdor zarobił już 175 mln euro, czyli prawie 775 mln zł.

Jednak do tego wszystkiego dochodzą także zarobki z licznych biznesów oraz bonusów, które piłkarz ma zagwarantowane w kontrakcie. Ponadto wiele mówi się, że więcej niż na grze w Al-Nassr zarabia na Instagramie, więc trudno zliczyć, ile naprawdę wynoszą jego dochody. Miesięczna gaża kapitana reprezentacji Portugalii wynosi prawie 70 mln zł, co wynosi dziecięciotysięcznokrotność średniej miesięcznej pensji Polaka, a ta szacowana jest na ponad siedem tys. zł.

Jeżeli przeliczymy, ile polski pracownik musiałby pracować, by zarobić tyle samo, co Cristiano Ronaldo, wówczas wychodzi... ponad dziewięć tys. lat. Dotychczas CR7 zagrał w 36 klubowych meczach w barwach Al-Nassr, strzelając w tym czasie 30 bramek i dokładając 11 asyst. Matematyka mówi wyraźnie, że każdy jego udział przy bramce kosztował klub z Riyadhu ponad 4,2 mln euro, a każdy występ 4,8 mln.

Czytaj też:

Paulo Sousa trafi do Arabii Saudyjskiej? Ma trenować zdobywcę Złotej PiłkiCzytaj też:

Szymon Marciniak w Arabii Saudyjskiej? Sprawa nabiera tempa