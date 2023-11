Paulo Sousa trafi do Arabii Saudyjskiej? Ma trenować zdobywcę Złotej Piłki

Transfer Cristiano Ronaldo do Al-Nassr spowodował lawinę transferową w letnim okienku. Kluby z Arabii Saudyjsiej wzmacniały się na potęgę gwiazdami europejskich lig. Teraz w tej lidze występują tacy piłkarze jak Neymar, Karim Benzema, Riyad Mahrez, N'Golo Kante, czy Marco Verratti.

Al-Ittihad zwolniło trenera

Wraz z piłkarzami przyszli znani trenerzy, na czele ze Stevenem Gerardem, czy Jorge Jesusem. Tuż przed erą wielkich gwiazd w Saudi Professional League na Środkowy Wschód trafił Nuno Espirito Santo, który kilka miesięcy temu wygrał mistrzostwo kraju z Al-Ittihad po raz pierwszy od 14 lat.

Po transferach Karima Benzemy, N'Golo Kante, Fabinho i Luiza Felipe wydawało się, że Portugalczyk będzie w stanie powtórzyć ten sukces. Niestety tak się nie stało i szkoleniowiec został zwolniony z klubu po zaledwie sześciu miesiącach od wygrania mistrzostwa kraju. Czarę goryczy miała przelać porażka w Azjatyckiej Lidze Mistrzów z Al-Quwa Al-Jawiya z Iraku. W mediach pojawiła się informacja, że zwolennikiem tej zmiany miał być zdobywca Złotej Piłki z 2022 roku.

Paulo Sousa potencjalnym kandydatem

Teraz władze klubu szukają odpowiedniego następcy. Mówiło się o rodaku Espirito Santo – Jose Mouirinho albo Julen Lopetegui. Jednak włoski dziennikarz Nicolo Schira poinformował, że w kontekście przejęcia klubu wymieniany jest Paulo Sousa, czyli były selekcjoner reprezentacji Polski.

Portugalczyk rozwiązał umowę z PZPN-em i przeniósł się do Brazylii, skąd zwolniono go po kilku miesiącach. W lutym 2023 objął Salernitanę, z którą wywalczył utrzymanie, ale po kiepskim początku następnego sezonu znów został zwolniony. Al-Ittihad po 12 kolejkach zajmuje szóste miejsce w tabeli ze stratą 11 punktów do prowadzącego Al-Hilal.

twitterCzytaj też:

Szymon Marciniak poleci do Arabii Saudyjskiej. Zapadła decyzjaCzytaj też:

FC Barcelona podjęła decyzję o kontrakcie Roberta Lewandowskiego. To znaczący krok