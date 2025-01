Ogromny skandal w derbowym hicie. „Mówili do mojej koleżanki, że jest k****”

To był ćwierćfinał Tauron Pucharu Polski, który zapowiadał się niezwykle emocjonująco. Tak rzeczywiście było, mnóstwo było zwrotów akcji, do tego na trybunach prawie 3000 kibiców i atmosfera, która rozgrzewała, jak na derby przystało.

Jelena Blagojević otwarcie o fatalnym zachowaniu kibiców ŁKS

Problem jednak w tym, że zamiast wspierać swoje zespoły, w pewnym momencie doszło do incydentu, który nie powinien mieć miejsca. Trudno bowiem jakkolwiek wytłumaczyć wyzwiska skierowane bezpośrednio w stronę jakiejkolwiek uczestniczki meczu.

Na „celownik” została wzięta Aleksandra Wenerska. Gdy siatkarka wchodziła na boisko, jako zmienniczka, nasłuchała się czegoś, za co autorzy tych słów, powinni zdecydowanie dłużej odpocząć od jakichkolwiek wizyt na wydarzeniach sportowych.

Szczerze sprawę opisała kapitanka PGE Grot Budowlanych Łódź, Jelena Blagojević.

– Jest jedna rzecz, której ja nie potrafię zaakceptować. Jestem bardzo długo w Polsce, dziewięć lat. Ale żeby kibice mówili do mojej koleżanki, że jest k****, przepraszam za określenie, ale musiałam to powiedzieć, to dla mnie to jest wstyd. Bo ta dziewczyna, każda dziewczyna z mojego zespołu, czy przeciwniczek, to jest reprezentantka Polski. Reprezentują ten kraj, grają bardzo długo i żeby z trybun było słychać takie brzydkie słowa, naprawdę brzydkie słowa… To jest mecz siatkarski, to nie jest mecz piłki nożnej, gdzie można wszystko – powiedziała Blagojević przed kamerą Polsatu Sport po meczu.

Rzecz jasna nie można generalizować względem wszystkich kibiców ŁKS Commercecon, bo tworzą oni wyjątkową atmosferę na meczach siatkarek. Z drugiej strony nie sposób zostawić bez słów potępienia tego, co zrobili wspomniani autorzy obelżywych słów.

PGE Grot Budowlani ze specjalnym oświadczeniem po derbach

Specjalne oświadczenie wydał również zespół, który pełnił rolę gospodarza w piątkowym starciu, którego stawką był półfinał krajowego pucharu.

– Derby Łodzi w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski miały być kolejnym świętem siatkówki i o ile sportowo zawodniczki obu drużyn stanęły na wysokości zadania, tego samego nie możemy powiedzieć o kibicach ŁKS Commercecon Łódź. Wulgaryzmy kierowane w stronę siatkarek, obraźliwe gesty, plucie – czy jest to postępowanie godne „reprezentacji Łodzi” i promocji polskiej siatkówki? Jesteśmy rozczarowani postawą kibiców ŁKS Commercecon Łódź. Nie było i nie będzie zgody naszego klubu na takie zachowanie na meczach siatkówki, tym bardziej nie pozwalamy na obrażanie kobiet. Przypominamy, że siatkówka to sport, który przyciąga na halę rodziny z dziećmi i od zawsze jest kojarzony z miłą, rodzinną atmosferą. W pełni popieramy słowa naszej kapitan Jeleny Blagojević. Szacunek należy się każdemu i nikt nie zasługuje na to, aby być potraktowanym tak jak nasze zawodniczki podczas meczu 1/4 TAURON Pucharu Polski. To wstyd dla siatkówki, że takie zdarzenia miały w ogóle miejsce. Mamy nadzieję, że zostaną wyciągnięte konsekwencje i unikniemy takich sytuacji w przyszłości – czytamy w specjalnym oświadczeniu PGE Grot Budowlanych Łódź.

Dodajmy, że mecz zakończył się wygraną przyjezdnych. ŁKS Commercecon zdołał dwukrotnie odwrócić losy spotkania, najpierw z 0:1, a następnie 1:2 w setach. W tie-breaku PGE Grot Budowlane przegrały z derbowym rywalem minimalnie 13:15. MVP spotkania została wybrana Lana Scuka. Słoweńska siatkarka ŁKS Commercecon była najlepiej punktującą w całym meczu, zdobywając 20 oczek.

