FC Barcelona podjęła decyzję o kontrakcie Roberta Lewandowskiego. To znaczący krok

Przez osiem lat (2014-22) Robert Lewandowski cieszył swoimi występami kibiców Bayernu Monachium. „Lewy” postanowił jednak zmienić otoczenie, decydując się na głośny transfer do Katalonii. FC Barcelona to marka porównywalna, albo nawet większa, od giganta ze stolicy Bawarii. Polak szybko znalazł wspólny język z drużyną, błyskawicznie stając się jednym z liderów Dumy Katalonii.

FC Barcelona podjęła kroki ws. kontraktu „Lewego”

Zarówno trener Xavi Hernandez, jak i zarządzający klubem, na czele z prezydentem Joanem Laportą, muszą być zadowoleni ze sprowadzenia Lewandowskiego. Polak kosztował około 45-50 mln euro, ale jak na zaawansowanego wiekowo gracza, faktycznie stał się trafioną inwestycją na kilka sezonów. Zdali sobie z tego sprawę w Barcelonie, gdzie już teraz myślą o przedłużeniu umowy z „Lewym”.

Jak można przeczytać w tekście na portalu Sport.es, dyrektor sportowy Barcy, Portugalczyk Deco, ma dwa priorytetowe zadania na najbliższy czas. Były piłkarz m.in. Barcelony czy FC Porto ma za zadanie zoptymalizować wydatki, ale też zająć się istotnymi kontraktami, w perspektywie kolejnych sezonów. Na czele listy są właśnie Lewandowski oraz holenderski pomocnik Frenkie de Jong.

Co ciekawe, umowa „Lewego” jest skonstruowana w taki sposób, że w kolejnym sezonie będzie zarabiał najwięcej z dotychczasowych kampanii, w których brał udział w barwach Barcelony. Rok do końca trzyletniej umowy Polaka to jednak lampka ostrzegawcza dla klubu. W Katalonii chcą, żeby Lewandowski nadal był szefem ofensywy na jej szpicy.

„Lewandowski jest liderem projektu, a jego kondycja fizyczna pozwala mu pomimo podeszłego wieku grać na najwyższym poziomie. Latem Barca będzie musiała z nimi porozmawiać, aby podjąć decyzję, ponieważ w żadnym wypadku klub nie chce, aby odszedł np. jako wolny zawodnik […] Najprawdopodobniej rozważane jest przedłużenie kontraktu o dodatkowy rok. Za rogiem czai się jednak Arabia Saudyjska ze swoimi milionami” – napisano w Sport.es.

Robert Lewandowski kontuzjowany, kiedy wraca?

Warto przypomnieć, że RL9 nie wziął udziału w październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Kapitan Biało-Czerwonych, pod nieobecność zastąpiony w tej roli przez Piotra Zielińskiego, doznał urazu lewego stawu skokowego.

Kiedy do gry wróci Lewandowski? Jak to zazwyczaj bywa w przypadku zdrowia RL9, powrót ma być stosunkowo szybki. Polak i sztab medyczny bardzo chcą zdążyć z powrotem na El Clasico. Rywalizacja z Realem Madryt w LaLiga zaplanowana jest na 28 października. Gospodarzem będą mistrzowie Hiszpanii.

