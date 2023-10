Kontuzja Roberta Lewandowskiego nie taka straszna? Może zagrać w hitowym meczu

Robert Lewandowski przechodzi obecnie rekonwalescencję po kontuzji skręcenia lewego stawu skokowego, która wykluczyła go m.in. z najbliższych meczów reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Napastnik FC Barcelony prawdopodobnie ominie także kilka spotkań w La Liga, jednak dużo wskazuje na to, że będzie gotowy na to najważniejsze, czyli El Clasico.

Media: Robert Lewandowski będzie gotowy na El Clasico

Spotkania FC Barcelony z Realem Madryt za każdym razem wzbudzają emocje, jednak polscy kibice od 2022 roku przyglądają im się ze szczególnym zainteresowaniem. Wszystko oczywiście przez obecność Roberta Lewandowskiego w barwach Blaugrany, lecz nie jest do końca pewne, że wystąpi w najbliższym klasyku. Na szczęście dla fanów Dumy Katalonii nadeszły pierwsze pozytywne informacje w sprawie jego stanu zdrowia.

Niedługo po zremisowanym spotkaniu z Granadą dziennikarz katalońskiego „Sportu” Ferran Correas przekazał, że wkrótce do dyspozycji Xaviego powróci trzech podstawowych piłkarzy. Mowa o kapitanie reprezentacji Polski, ale też Hiszpanie Pedrim oraz Brazylijczyku Raphinhi. „Po przerwie na mecze reprezentacji Pedri ma otrzymać zielone światło do gry od klubowych lekarzy. Robert Lewandowski i Raphinha również mają wrócić na El Clasico” – czytamy we wpisie publicysty na „X”.

Jeszcze przed pojedynkiem z Realem Madryt, który odbędzie się 28 października o godz. 16:15 na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie, Blaugrana zagra dwa mecze: z Athletikiem Bilbao w La Liga oraz z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów. Obecnie Robert Lewandowski zajmuje drugą lokatę w ligowej klasyfikacji strzelców z pięcioma bramkami na koncie, a FC Barcelona plasuje się na trzecim miejscu w lidze za Królewskimi i Gironą.

