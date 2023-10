Fatalne wieści ws. kontuzji Roberta Lewandowskiego. Potwierdziło się najgorsze

W środowym meczu Ligi Mistrzów Robert Lewandowski doznał urazu. „Lewy” musiał przedwcześnie opuścić murawę i to nie była dobra informacja w perspektywie zbliżających się meczów Biało-Czerwonych. FC Barcelona mierzyła się w wyjazdowym spotkaniu z FC Porto. Duma Katalonii wygrała ostatecznie skromnie 1:0.

Robert Lewandowski wykluczony z gry w reprezentacji Polski

Do feralnego zdarzenia doszło po starciu „Lewego” z Davidem Carmo, graczem Porto. Dynamiczny wślizg rywala okazał się dla Polaka wyjątkowo bolesny. Kilka minut po zdarzeniu Lewandowski musiał opuścić boisko z grymasem bólu. Początkowo widać było, że problem dotyczy najprawdopodobniej lewego stawu skokowego.

"W środowym meczu Ligi Mistrzów FC Porto – FC Barcelona Robert Lewandowski doznał kontuzji. Niestety, dziś już wiadomo, że wykluczającej go z występów w najbliższych meczach reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw Europy [...] Lewandowski został sfaulowany w 20. minucie spotkania. Próbował kontynuować grę, ale w 34. minucie zszedł z boiska. W czwartek rano przeszedł szczegółowe badania, które wykazały skręcenie stawu skokowego lewej nogi" – czytamy na oficjalnej stronie Łączy nas piłka.

Warto dodać, że zanim smutne wieści dotyczące zdrowia kapitana Biało-Czerwonych pojawiły się na stronie PZPN, komunikat wydała również FC Barcelona. Kataloński klub potwierdził, że doszło do skręcenia stawu skokowego. Trudno jednak jednoznacznie określi, jak długo Lewandowski będzie wracał do zdrowia. Nieoficjalnie może być to nawet perspektywa miesiąca.

Cztery mecze Biało-Czerwonych do końca 2023 roku

Polacy pod batutą trenera Michała Probierza będą mieć w najbliższym czasie sporo grania. Pierwsze dwa wyzwania to październikowe mecze z Wyspami Owczymi (12.10) oraz na PGE Narodowym przeciwko Mołdawii (15.10).

W listopadzie Polacy zakończą eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy pojedynkiem w Warszawie z Czechami (17.11). Biało-Czerwoni będą też mieć do zagrania towarzyski, wcześniej zaplanowany mecz z reprezentacją Łotwy (21.11).

