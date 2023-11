Maciej Skorża wróci do Polski? Podjął zaskakującą decyzję

Po rezygnacji ze stanowiska w Lechu Poznań Maciej Skorża długo pozostawał bez klubu. Ostatecznie trafił do Japonii, gdzie od sezonu 2023 prowadzi Urawę Red Diamonds. W tym czasie zespół pod wodzą polskiego szkoleniowca rozegrał 54 mecze. Wygrał 23 z nich, 20 zremisował, a 11 przegrał. Ponadto wraz z tą drużyną triumfował w Azjatyckiej Lidze Mistrzów.

Zaskakująca decyzja Macieja Skorży

We wtorek 21 listopada media obiegły zaskakujące doniesienia. Klub poinformował, że po sezonie Maciej Skorża odejdzie z drużyny. Szkoleniowiec wytłumaczył to postanowienie w komunikacie. – Zdecydowałem się ustąpić ze stanowiska trenera Urawy Red Diamonds. To dla mnie bardzo trudna decyzja, by opuszczać tak wspaniały zespół. Postanowiłem tak, ponieważ poczułem, że nadszedł czas, żeby zmienić priorytety i skupić się na rodzinie – wyjaśnił.

Polski szkoleniowiec wyznał, że przebył z przedstawicielami drużyny wiele rozmów na ten temat. – Jestem wdzięczny wszystkim działaczom i ludziom, którzy tworzą ten wspaniały klub. Moim celem jest powrót tutaj w przyszłości. Wrócę do „The Reds” – zapowiedział.

Maciej Skorża zapewnił kibiców, że zamierza walczyć o osiągnięcie jak najlepszych wyników. „Sezon jeszcze się nie skończył, więc jeszcze nie będę się żegnał. Przed nami jeszcze kilka ważnych meczów. Trwa walka o obronę trzeciego miejsca w J-League oraz zwycięstwo w Azjatyckiej Lidze Mistrzów i Klubowych Mistrzostwach Świata” – zapewnił.

Dyrektor Sportowy: Skorża jest świetnym fachowcem i człowiekiem

W komunikacie klubu możemy również znaleźć komentarz dyrektora sportowego Urawy – Naofumiego Tsuchidy. – W imieniu zespołu chciałbym wyrazić nasze szczere podziękowania trenerowi Skorży, który jest świetnym fachowcem, ale też człowiekiem. Podchodził do swojej pracy w szczery i poważny sposób – stwierdził.

– W klubie panowała zgoda co do tego, żeby tak wspaniały szkoleniowiec dalej prowadził nasz zespół, ale okazało się, że nie będzie to możliwe – zakończył.

Nie wiadomo, co dalej z karierą trenerską Macieja Skorży. Być może sytuacja się powtórzy i po jakimś czasie trener obejmie klub. Kto wie, czy nie przejmie jakiejś polskiej drużyny.

twitterCzytaj też:

Polski trener wygrał Ligę Mistrzów! Ten kuriozalny gol przesądził o wszystkimCzytaj też:

On nie powinien zostawać selekcjonerem Polaków. Borek twierdzi, że byłby to polityczny wybór