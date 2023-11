Trener kadry Polski U-17 tłumaczy się z fatalnego wyniku. To miało kluczowe znaczenie

Kadra Polski U-17 od wielu miesięcy uchodziła za wizytówkę PZPN-u. Zespół, który bardzo dobrze spisał się na mistrzostwach Europy, był chwalony za odważny styl gry i dobre wyniki. Kibice liczyli na dobrą grę na mistrzostwach świata. Tymczasem cały pobyt naznaczony był potężną aferą alkoholową, która wybuchła na kilka dni przed pierwszym spotkaniem.

Trener kadry Polski U-17 mówi co miało wpływ na wynik zespołu na MŚ

Czwórka reprezentantów została przyłapana na ucieczce z hotelu i spożywaniu alkoholu. Selekcjoner bez wahania odesłał ich do domu, choć jak się później okazało, nie mógł powołać nikogo w zamian. Przez to Polska pozbawiona była głębokiej ławki rezerwowych. To nie była jednak ogromna przyczyna niepowodzenia na mistrzostwach świata do lat 17.

Polacy na turnieju w Indonezji przegrali wszystkie trzy mecze – z Senegalem, Japonią i Argentyną. Zdobyli zaledwie jedną bramkę, co świadczy także o słabej skuteczności. W rozmowie z TVP Sport selekcjoner Marcin Włodarski odwołał się do wyniku zespołu. Jego zdaniem kluczowe znaczenie miały problemy żołądkowe piłkarzy. Choć zawodnicy mocno uważali na siebie, m.in. myjąc zęby wodą butelkowaną, to i tak nie uchronili się przed kłopotami.

– Szkoda mi było tych chłopców. Tyle się przygotowywaliśmy do tego występu, a w noc poprzedzającą odezwały się problemy żołądkowe. Staraliśmy się chronić tych piłkarzy – zadbaliśmy też o probiotyki. Ale każdy żołądek reaguje inaczej. Niestety padło w dodatku na zawodników, którzy stanowią o sile tej drużyny. Chwała dla chłopaków, że dali z siebie wszystko i wytrzymali tyle na boisku. Było jednak widać, że nie są w optymalnej dyspozycji – powiedział Włodarski.

PZPN usunął pytania związane z aferą alkoholową w kadrze U-17

Selekcjoner został również zapytany o aferę alkoholową, lecz jak poinformował autor wywiadu, Przemysław Chlebicki, wszystkie pytania zostały usunięte przez Polski Związek Piłki Nożnej w toku autoryzacji.

Czytaj też:

Michał Probierz ma intrygujący pomysł. „Tli mi się to w głowie”Czytaj też:

Brutalny faul na Nicoli Zalewskim. Są nowe wieści o jego stanie zdrowia