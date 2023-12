Robert Lewandowski powinien zagrać w USA? Legenda wskazała idealne miejsce

Robert Lewandowski ma za sobą trudne tygodnie w koszulce Dumy Katalonii. Polak czeka na trafienie w La Liga od 12 listopada, a jego forma wyraźnie odstaje od tej, którą prezentował na początku sezonu. To wszystko podsyciło plotki o jego możliwym transferze, co przewidują m.in. dziennikarze „El Chiringuito”. Najpoważniejszymi kandydatami do pozyskania Polaka byliby włodarze klubów z Arabii Saudyjskiej, jednak mówi się także o transferze do USA.

Robert Lewandowski powinien trafić do USA?

Brad Friedel, emerytowany bramkarz reprezentacji Stanów Zjednoczonych oraz były zawodnik m.in. Liverpoolu czy Tottenhamu wyznał, że w USA zapanowało prawdziwe szaleństwo na punkcie Lionela Messiego. Przybycie Argentyńczyka do Miami sprawiło, że ludzie w Ameryce zaczęli na poważnie interesować się futbolem i chętniej przychodzą na mecze tamtejszej Major League Soccer. Jednocześnie zdradził, iż każdy kibic futbolu w USA wie, kim jest Robert Lewandowski.

Czy zatem Polak mógłby liczyć na sukces, grając w tej samej lidze, co legenda FC Barcelona? Brad Friedel twierdzi, że jego potencjalny transfer do tamtejszej MLS nie byłby odebrany na tak dużą skalę, jak miało to miejsce w przypadku byłego zawodnika PSG. – W jego przypadku nie byłoby tak samo, jak z Argentyńczykiem. Oczywiście proszę mnie źle nie zrozumieć: nie chcę niczego zabierać Lewandowskiemu. To jest fantastyczny napastnik, którego niezwykle szanuję. Ale jednak Messi to jest jeszcze inna planeta – powiedział Amerykanin w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”.

Do tego klubu w Ameryce najlepiej pasowałby Robert Lewandowski

Legendarny golkiper Blackburn Rovers stwierdził, że Robert Lewandowski mógłby liczyć na ciekawe kontrakty reklamowe w Stanach Zjednoczonych, jednak dostrzegł pewne zagrożenia. W Ameryce wiele drużyn gra na sztucznych murawach, co dla zawodników zaawansowanych wiekowo może stanowić problem pod względem zdrowotnym. Drugi aspekt to dalekie podróże na ligowe spotkania. Mimo tego stwierdził, że liga spodobałaby się Polakowi oraz wskazał, do którego klubu pasowałby najbardziej. Jego zdaniem idealnym domem dla kapitana reprezentacji Polski byłoby Chicago Fire.

– Pierwszy klub, jaki przychodzi mi do głowy, to Chicago Fire. Mieszka tam mnóstwo Polaków, więc Lewandowski mógłby liczyć na wsparcie dużej społeczności. Poza tym Chicago to wspaniałe miejsce do życia – dodał Brad Friedel.

