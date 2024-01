Niepokojące doniesienia nt. zdrowia Jana Bednarka. Dlatego miał zejść w przerwie

Southampton Jana Bednarka walczy o powrót do Premier League. W trwającym sezonie polski obrońca rozegrał 24 spotkania w Championship i zdobył jedną bramkę. W noworocznym spotkaniu przeciwko Norwich City „Święci” zremisowali 1:1, przerywając tym samym passę czterech zwycięstw z rzędu.

Tajemnicze zniknięcie Jana Bednarka

Obie bramki padły dopiero w drugiej połowie, kiedy reprezentanta Polski nie było na boisku. W 70. minucie goście wyszli na prowadzenie po golu Adama Armstronga. Niecałe 10 minut później wyrównał Josh Sargent. Jan Bednarek rozpoczął ten mecz w wyjściowej jedenastce, ale po zejściu do szatni na przerwę, już nie wrócił na murawę. Nie wiadomo, co mu dolega, a klub do tej pory nie opublikował oświadczenia na temat stanu zdrowia piłkarza.

Nowe światło na sprawę rzucił Alfie House z „Daily Echo”. Na swoim profilu na portalu X napisał, że nieobecność Polaka w drugiej połowie miała związek ze stanem jego zdrowia. Jak się okazuje, Jan Bednarek nie jest kontuzjowany, lecz chory. Nasz reprezentant ma zmagać się z infekcją już od jakiegoś czasu.

Przebieg kariery Jana Bednarka na Wyspach Brytyjskich

Po tym remisie z Norwich City Southampton plasuje się na trzecim miejscu w tabeli Championship. Drużyna Jana Bednarka zebrała na swoim koncie 52 pkt i tracą do drugiego Ipswich Town zaledwie trzy „oczka”. Liderem jest Leicester City z 65 punktami na koncie.

Defensor trafił na Wyspy Brytyjskie w 2017 roku z Lecha Poznań. Od tamtej pory reprezentant Polski gra w ekipie Southampton, z czteromiesięczną przerwą na wypożyczenie do Aston Villi Matty'ego Casha. Przed sezonem „Święci” spadli z Premier League do Championship. Razem z nimi zdegradowane zostały Leicester City i Leeds United.

