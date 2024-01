Lechia Gdańsk „wyrzucona” z własnego stadionu. Wszystkiemu winien Dawid Podsiadło

Lechia Gdańsk nie tak wyobrażała sobie 2023 rok. W zespole dochodziło do wielu zmian trenerów i problemów organizacyjnych. To wszystko w połączeniu ze słabą grą doprowadziło do spadku z PKO Ekstraklasy. Teraz pod wodzą nowych właścicieli klub walczy o szybki powrót na najwyższy szczebel ligowy.

Dawid Podsiadło „wykopał” Lechię ze stadionu

Lechia przed rundą wiosenną jest czwarta w tabeli Fortuna 1 Ligi. To oznacza, że jeśli zakończyliby zmagania na tym miejscu, musieliby walczyć o awans poprzez baraże. Bezpośrednią promocję wywalcza najlepsza dwójka. Kluby z miejsc 3 i 6 oraz 4 i 5 rywalizują w półfinałach, a następnie (wygrani) w jednomeczowym finale.

Nie można wykluczyć udziału Lechii w barażach. Szkopuł w tym, że w planowanych terminach walki stadion klubu – Polsat Plus Arena Gdańsk – będzie wyłączony ze sportowego użytku. Na 1 i 2 czerwca 2024 roku zaplanowano tam koncerty Dawida Podsiadły. Klub musi mieć przygotowaną opcję awaryjną i jak poinformował w komunikacie przygotował się na najgorsze.

„W związku z faktem, że w 2022 roku stadion Polsat Plus Arena Gdańsk został zarezerwowany na koncert Dawida Podsiadło, który odbędzie się 1 i 2 czerwca 2024 r., co koliduje z terminami ewentualnych meczów barażowych o awans do Ekstraklasy, Lechia Gdańsk S.A. wspólnie z operatorem Polsat Plus Arena Gdańsk współpracują w celu zapewnienia optymalnej organizacji potencjalnego meczu barażowego. Naszym priorytetem jest zapewnienie doskonałych warunków zarówno drużynie, jak i kibicom. Rozważamy ewentualność rozegrania tego spotkania na stadionie przy ul. Traugutta 29, który z pewnością ma dla Klubu znaczenie symboliczne. Ten wyjątkowy obiekt przyniósł naszej biało-zielonej społeczności nie tylko dumę, ale także niezapomniane sportowe emocje” – napisano w komunikacie.

Lechia Gdańsk walczy o awans do Ekstraklasy

W tabeli I ligi prowadzi Arka Gdynia przed GKS-em Tychy. Lechia traci do lidera dwa punkty.

