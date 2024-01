Co z Kylianem Mbappe w PSG? Piłkarz zabrał głos nt. przyszłości

Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość napastnika PSG Kyliana Mbappe. Po wygranej z Toulouse 2:0 w meczu o Superpuchar Francji zawodnik zabrał głos nt. swojej przyszłości. Przypomnijmy, kontrakt jednego z najlepszych piłkarzy świata kończy się za sześć miesięcy, co oznacza, że może już rozmawiać z innymi zespołami i odejść za darmo po sezonie. Francuz jest łączony z Realem Madryt, z którym „romansuje” już od 2022 roku, kiedy miał ofertę dołączenia do ekipy Królewskich.

Kylian Mbappe zabrał głos nt. przyszłości

Na pomeczowej konferencji prasowej zawodnik zabrał głos nt. swojej przyszłości. „Przede wszystkim jestem bardzo zmotywowany w tym sezonie. A to jest bardzo ważne” – powiedział Kylian Mbappe po zwycięstwie PSG 2:0 nad Toulouse w środowym finale Superpucharu Francji, cytowany przez Reuters.

„Jak powiedziałem, mamy tytuły do zdobycia i już jeden wygraliśmy, więc to już zrobione. Jeszcze nie podjąłem decyzji. Nie ma znaczenia, jaka ona będzie. W każdym razie, dzięki porozumieniu, które zawarłem z prezesem (Nasserem Al-Khelaifim – przyp. red.) tego lata, udało nam się ochronić wszystkie strony i zapewnić klubowi spokój przed nadchodzącymi wyzwaniami, co pozostaje najważniejsze. Powiem więc, że to sprawa drugorzędna” – podkreślił.

Kiedy Kylian Mbappe podejmie decyzje dotyczącą transferu?

W 2022 roku Mbappe czekał do maja, aby ogłosić przedłużenie kontraktu z PSG. Według medialnych doniesień Francuz był kuszony przez Florentino Pereza, prezesa Realu Madryt. 25-latek wyznał, że tym razem może nie czekać tak długo.

– W 2022 roku do końca maja nie wiedziałem, co zrobię. Jeśli wiedziałbym, to po co miałbym to przeciągać? Najważniejsze są trofea, a już jedno zdobyliśmy – zakończył.

Czytaj też:

Marcin Bułka zachwyca we Francji. Niesamowite osiągnięcia PolakaCzytaj też:

Szymon Marciniak zdradził, co usłyszał od Lionela Messiego. Scena przed finałem MŚ