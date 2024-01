Znany celebryta wchodzi do futbolu. Ma odmienić Zagłębie Sosnowiec

Zagłębie Sosnowiec to czerwona latarnia Fortuna I Ligi. Klub z województwa śląskiego zajmuje ostatnie miejsce z dużą stratą do miejsca gwarantującego utrzymanie. Tym bardziej kibiców zaskoczyła poniedziałkowa informacja, o wejściu do klubu Rafała Collinsa, znanego celebryty, który ma wprowadzić w klubie wiele zmian.

Rafał Collins w Zagłębiu Sosnowiec

Rafał Collins (urodzony jako Rafał Chmielewski) wraz z bratem Grzegorzem stali się sławni za sprawą programów telewizyjnych, a także działalności w branży motoryzacyjnej oraz akcji charytatywnych. Głośno było o nim, gdy zaoferował pomoc Tomaszowi Komendzie, mężczyźnie niesprawiedliwe skazanemu za zabójstwo.

W poniedziałek portal meczyki.pl poinformował, że Collins za kilkadziesiąt tysięcy złotych nabył 0,74 procent akcji klubu. Mimo minimalnego wkładu mężczyzna ma odpowiadać za pion sportowy. Do klubu ma dołączyć były piłkarz i trener reprezentacji Białorusi Alaksandr Chackiewicz, a także Michaił Zalewski w roli dyrektora sportowego (pełnił tę funkcję w BATE Borysów).

Portal opierając się na własnych informacjach oraz komunikacie klubu dodaje, że Collins ma pozostać twarzą projektu, lecz pakiet kontrolny klubu może przejąć ukraińska agencja ProStar zarządzana przez Vadima Shabiliego. – Zgodnie z naszymi zapowiedziami, w ciągu najbliższych tygodni rozpisany zostanie przetarg na sprzedaż pakietu akcji spółki, w którym mogą wystartować zainteresowani inwestorzy. Mogę Was zapewnić, że rozmowy z zainteresowanymi cały czas trwają” – powiedział prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński dla strony zaglebie.eu.

Zagłębie Sosnowiec przejdzie zmiany

Nowe porządki oznaczają, że z funkcją trenera pożegna się Artur Derbin. Zagłębie Sosnowiec traci osiem punktów do zajmującej ostatnią bezpieczną pozycję Polonii Warszawa. W rundzie jesiennej klub wygrał tylko dwa mecze w Fortuna 1 Lidze.

