Znów nie miał sobie równych. Leo Messi najlepszym zawodnikiem 2023 roku

Choć co roku słyszy się o gali rozdania nagród piłkarskich, to „The Best FIFA Football Awards” odbywała się dopiero po raz ósmy. Przed laty z wyróżnienia dla najlepszego zawodnika roku cieszył się Robert Lewandowski. Teraz nagrodę (po raz trzeci) otrzymał Lionel Messi, zawodnik Interu Miami.

Leo Messi z nagrodą piłkarza roku FIFA

Decyzja o przyznaniu nagrody dla Argentyńczyka zebrała duże kontrowersje, gdyż przypominano, iż genialny występ na mundialu miał miejsce w 2022 roku. Mimo to napastnik znalazł duże poparcie w piłkarzach, trenerach i dziennikarzach, którzy składali się na głosy. Argentyńczyk pokonał w głosowaniu Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain oraz Erlinga Haalanda z Manchesteru City. Najlepszą piłkarką wybrano Aitanę Bonmati.

Nagrodę trenera roku otrzymał architekt sukcesów Manchesteru City, Pep Guardiola. Wyróżnienia dla bramkarza padło łupem zawodnika jego zespołu, Edersona. Z kolei nagrodę Fair Play dostała kadra Brazylii za wsparcie Viniciusa Juniora obrażanego na tle rasistowskim. Wyróżnienie imienia Ferenca Puskaska dla autora najładniejszej bramki otrzymał Guilhermo Madruga z brazylijskiego Botafogo.

twitter

Drużyny roku The Best FIFA Football Awards

Choć Edereson otrzymał nagrodę dla bramkarza roku, to nie znalazł się w drużynie roku. Zamiast niego w bramce postawiono na Thibauta Courtoisa. W składzie nie ma także między innymi Roberta Lewandowskiego.

Drużyna roku 2023 podczas The Best FIFA Football Awards: Thibaut Courtois – Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias – Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne – Erling Haaland, Kylian Mbappe, Leo Messi, Vinicius Junior

Drużyna roku kobiet 2023 podczas The Best FIFA Football Awards: Mary Earps – Olga Carmona, Lucy Bronze, Alex Greenwoo – Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmati – Alex Morgan, Sam Kerr.

Czytaj też:

Piłkarze krytykowani przez siatkarzy? Zaskakująca słowa byłego reprezentanta PolskiCzytaj też:

Jakub Rzeźniczak miał fatalny kontakt z kolegami? Jest mocna reakcja