To on został piłkarzem roku. Zdetronizował Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Co rusz wytyka mu się niemoc strzelecką oraz wyniki FC Barcelony, która straciła już szansę na Puchar Króla, a w lidze znacząco odstaje od największego rywala, Realu Madryt oraz Girony. Niemniej w ubiegłym sezonie to Duma Katalonii nie miała sobie równych, a sam „Lewy” był najskuteczniejszym zawodnikiem rozgrywek. Mimo to Polak nie odebrał żadnej nagrody podczas tegorocznej gali tygodnika „Piłka Nożna”.

Piotr Zieliński zdetronizował Lewandowskiego

Nagrody „Piłki Nożnej” od dziesięcioleci mają dużą renomę. W ostatnich latach w kategorii Piłkarz Roku triumfował głównie Lewandowski. Nie ma się czemu dziwić, wszak napastnik to od lat pewny punkt kadry i swoich klubów. Tym razem to nie on cieszył się z wyróżnienia. Tytuł przypadł Piotrowi Zielińskiemu z Napoli, który w ubiegłym roku cieszył się z mistrzostwa Serie A. Pomocnik wyprzedził piłkarza Barcelony oraz Sebastiana Szymańskiego z Fenerbahce Stambuł.

To nie jedyne wyróżnienie, jakie przyznano podczas gali odbywającej się w Warszawie. Po raz czwarty z rzędu nagrodę dla Trenera Roku otrzymał Marek Papszun. Choć szkoleniowiec od kilku miesięcy pozostaje bez pracy, to kapituła doceniła jego ubiegłoroczne mistrzostwo z Rakowem Częstochowa. Piłkarką Roku ponownie została Ewa Pajor. Czołowa zawodniczka VfL Wolfsburg od lat należy do najważniejszych piłkarek reprezentacji Polski. Z kolei Odkryciem Roku wybrano Marcina Bułkę z Nicei.

Nie zabrakło również wyróżnień dla piłkarzy Ekstraklasy. Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin otrzymał nagrodę Ligowca Roku, a Josue, kapitan Legii Warszawa, cieszył się z wyróżnienia dla Obcokrajowca Roku. Drużyną Roku zostali mistrzowie Polski z Częstochowy.

„Piłka Nożna” znów rozdała nagrody

„Piłka Nożna” przyznaje również nagrodę dla najlepszego zawodnika Fortuna 1. Ligi. Tym razem z wyróżnienia dla „Pierwszoligowca Roku” cieszył się Karol Czubak, piłkarz Arki Gdynia walczącej o awans na najwyższy szczebel ligowy.

