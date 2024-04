Tragedia w piłce nożnej. Piłkarz czołowego klubu zastrzelony

Tragiczne wieści szybko obiegły świat piłki nożnej. W wieku 24 lat zmarł Luke Fleurs. Piłkarz czołowego klubu Republiki Południowej Afryki oraz całego kontynentu Kaizer Chefs został bestialsko zamordowany na stacji benzynowej. Trwają poszukiwania sprawców napadu.

Bestialskie morderstwo 24-letniego piłkarza

O brutalnym ataku na Luke'a Fleursa mówi się w całym kraju. Według informacji służb atak miał charakter rabunkowy. Były młodzieżowy reprezentant RPA podjechał na stację, by zatankować auto. Czekał na obsługę, gdy podeszło do niego dwóch mężczyzn żądając oddania samochodu. Po chwili sami siłą wyrzucili go z niego, by oddać strzał w klatkę piersiową. „Jeden z napastników odjechał samochodem poszkodowanego. Będziemy komentować całą sprawę, gdy tylko poznamy jej szczegóły” – poinformował media Mavela Masondo, rzecznik policji.

Fleurs został już oficjalnie pożegnany przez klub. Kaizer Chefs w poście na Twitteze wspominają o tragicznym napadzie, który kosztował życie 24-letniego obrońcy zespołu.

„Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że zawodnik Kaizer Chiefs, Luke Fleurs, tragicznie stracił życie zeszłej nocy podczas porwania w Johannesburgu. Nasze myśli i modlitwy są w tym trudnym czasie z jego rodziną i przyjaciółmi” – napisano na profilu 13-krotnego mistrza RPA.

Kariera Luke’a Fleursa

Luke Fleurs był już powoływany do seniorskiej reprezentacji Republiki Południowej Afryki, lecz nie dostał szansy debiutu. Występował w młodzieżowych kadrach, w tym w zespole do lat 23, który trzy lata temu rywalizował na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Urodzony w 2000 roku obrońca występował w przeszłości w Ubuntu Cape Town oraz SuperSport United. Do Kaizer Chefs trafił w październiku 2023 roku.

