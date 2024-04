Grzegorz Krychowiak znów na ustach kibiców. Fenomenalna gra na Bliskim Wschodzie

W ubiegłym roku Grzegorz Krychowiak zakończył karierę reprezentacyjną. W polskiej kadrze rozegrał aż 100 spotkań i zdobył w nich 5 bramek. Z narodową drużyną przeżył wiele wspaniałych chwil, lecz w pewnym momencie uznał, że pewna era dobiegła końca i w najbliższych latach skupi się już tylko na grze w klubie. 34-latek jest od lipca 2023 roku zawodnikiem saudyjskiego Abha Club i od czasu do czasu o sobie przypomina.

Krychowiak zapewnił zwycięstwo swojej drużynie

Pomocnik Abha Club strzelił dwa gole w wygranym 2:1 spotkaniu z Al Fateh. Po raz pierwszy wpisał się na listę strzelców w 6. minucie spotkania. Potem wyrównanie rywalom w drugiej połowie dał Cristian Tello, znany z występów w przeszłości w FC Barcelonie. W 57. minucie ostatnie słowo należało jednak do Krychowiaka, który posłał piłkę tuż obok bramkarza drużyny przeciwnej, uderzając z lewej nogi.

Krychowiak w bardzo dobry sposób podłączał się do akcji ofensywnych swojego zespołu. Pierwszą bramkę również zdobył po wejściu w pole karne, lecz wówczas uderzał prawą nogą.

Abha Club złapał oddech

Krychowiak ma przyzwoite statystyki strzeleckie, patrząc na to, że występuje na boisku najczęściej na pozycji defensywnego pomocnika. W tym sezonie trafiał do siatki rywali 6 razy, występując 25-krotnie w meczach ligowych. Do tego dołożył też jedną asystę. Jego ostatnie gole mają spory wpływ na tabelę Saudi League.

Po zwycięstwie nad Al Fateh klub Krychowiaka wydostał się bowiem ze strefy spadkowej. Abha po 27 kolejkach ma na koncie 25 punktów i zajmuje 15. miejsce w 18-zespołowej lidze. Tymczasem przed starciem z Al Fateh Abha plasowała się na przedostatniej pozycji. Walka o przetrwanie trwa zatem w najlepsze. Na prowadzeniu natomiast znajduje się Al-Hilal z dużą przewagą nad resztą stawki.

