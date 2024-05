Polski piłkarz nie żyje. Zapisał się w historii jednego klubu

Kibice i działacze w Rzeszowie opłakują śmierć Jerzego Daniło. Wszystko dlatego, że najpierw jako piłkarz, a później jako trener miał spory wpływ na losy klubu, który występuje obecnie na pierwszoligowych boiskach.

Jerzy Daniło współautorem historycznego awansu

„Jerzy Daniło Był wychowankiem sanockiej Stali z której trafił do Resovii. Barw naszego Klubu bronił do końca lat 70, grając na pozycji pomocnika. Był współautorem historycznego awansu Resovii do II ligi w 1977 roku” – czytamy na Facebooku Resovii Rzeszów, która bardzo docenia jego wkład w awans do II ligi.

Daniło ostatecznie bronił barw drużyny z Rzeszowa przez dziewięć lat (1971-1980). Później postanowił opuścić Polskę i wyemigrował do Chicago. Po trzech latach gry dla tamtejszego Croatian Chicago zdecydował się na powrót do ojczyzny. Wtedy nastąpił nowy rozdział w jego życiu, ponieważ zajął się karierą trenerską.

W pierwszej połowie lat 80. zasiadał na ławce trenerskiej Resovii w grupach młodzieżowych i juniorskich. Następnie zaliczył długi rozbrat z pracą szkoleniową w Rzeszowie, po czym w sezonie 2002/03 na poziomie IV ligi podkarpackiej objął stanowisko trenera Resovii, wchodząc do III ligi.

„CWKS Resovia Rzeszów S.A. pragnie wyrazić najszczersze kondolencje Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego” – czytamy w końcówce komunikatu.

Przykra wiadomość dla Resovii przed ważnym meczem

Obecnie Resovia znajduje się w strefie spadkowej Fortuna 1. Ligi i na pewno wiadomość o śmierci tak ważnej postaci dla klubu musi być przytłaczająca przed walką o utrzymanie. Obecnie drużyna z Podkarpacia zajmuje w tabeli 16. miejsce z punktem straty do Polonii Warszawa, która jest na ostatniej pozycji gwarantującej dalszą grę na tym poziomie rozgrywkowym. W ostatniej kolejce Resovia zagra z Wisłą Płock. Mecz odbędzie się 26 maja.

