Niepewna przyszłość Roberta Lewandowskiego. Wymowne słowa Polaka

FC Barcelona nie obroni w sezonie 2023/24 tytułu mistrzowskiego sprzed roku. W tym roku lepsi od nich byli tylko piłkarze Realu Madryt, którzy zakończyli sezon z przewagą 12 punktów. Duma Katalonii ma zapewnione wicemistrzostwo przed ostatnią kolejką, bo Girona traci do nich cztery "oczka".

Problemy FC Barcelony

W tabeli najlepszych strzelców przewodzi Alexander Sorloth, który w ostatniej kolejce strzelił cztery gole Królewskim i z 23. trafieniami wyprzedza Artema Dowbyka z Girony (21 goli). Robert Lewandowski plasuje się na czwartej lokacie z osiemnastoma bramkami i stratą jednego trafienia do Jude'a Bellinghama. Wszystko wskazuje, że siedmioletnia seria Polaka zostanie brutalnie przerwana.

FC Barcelona ma także sporo problemów pozaboiskowych. Jakiś czas temu serwis diariARA ujawnił, że Duma Katalonii rzekomo ma do spłaty w sumie 1,3 miliarda euro pożyczek do 2032 roku. A ponadto 613,5 mln euro ma zostać spłacone już do 2028 r. Jednym z zawodników, który najbardziej obciąża budżet płac Blaugrany jest Robert Lewandowski, który za ten sezon zainkasował około 23 mln euro. Ponadto według zapisów w kontrakcie w przyszłym roku klub będzie musiał mu zapłacić aż siedem milionów więcej.

Gdzie Robert Lewandowski zakończy karierę?

W związku z tym hiszpańskie media informują, że w związku z tym FC Barcelona może spróbować pozbyć się Polaka, by odciążyć budżet. Dziennikarze "Przeglądu Sportowego" porozmawiali z Robertem Lewandowskim na temat jego przyszłości i tego, czy chciałby zakończyć karierę w FC Barcelonie.

– Nie mam takich planów. Czuję się tu bardzo, bardzo dobrze. Moja rodzina tak samo. W klubie też widzę, jak kibice mnie wspierają. To dla mnie ważne. Bardzo to doceniam. I nie ukrywam, że dzięki ludziom, którzy są w Barcelonie – kibicom, ale też zwykłym mieszkańcom – bardzo polubiliśmy to miejsce – powiedział.

– Kolejne lata chciałbym spędzić właśnie w Barcelonie. Czy tak będzie w praktyce, czas pokaże, ale to jest miejsce, w którym czuję się jak w domu – zakończył.

Czytaj też:

To będzie nowy trener FC Barcelony? Robert Lewandowski dobrze go znaCzytaj też:

Koniec głośnej afery. Pojednanie Roberta Lewandowskiego z bramkarzem